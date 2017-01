zum Artikel Streit um Stadiongelände : Tennis-Akademie wehrt sich gegen Pläne der Eintracht

Frankfurt: Die Frankfurter Eintracht will sich vergrößern und die neue Geschäftsstelle am liebsten auf die Tennisanlage am Stadion bauen. Vorstand Axel Hellmann favorisiert dieses Gelände, bekommt aber nun heftigen Gegenwind. [mehr]