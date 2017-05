Seit 29 Jahren hält Carlo Thränhardt den Europa-Rekord im Hochsprung. Noch. Denn ein Vorschlag des Europäischen Leichtathletik-Verbandes sieht vor, alle bestehenden Rekorde zu löschen. Der Widerstand ist groß.

Leichtathletik ist ein Sport der Superlative. Kein Mensch sprintet 100 Meter schneller als Usain Bolt (9,58 Sekunden), keiner springt weiter als Mike Powell (8,95 Meter), niemand höher als Javier Sotomayor (2,45 Meter). "Die Leichtathletik lebt von Rekorden", ist der ehemalige Hochspringer Carlo Thränhardt überzeugt.

Nun sind ausgerechnet diese Rekorde das Gesprächsthema in der Leichtathletik. Denn wird der Vorschlag des Council des Europäischen Leichtathletik-Verbandes EAA umgesetzt, werden ab dem 1. Januar 2018 alle Rekordlisten zurückgesetzt. Alte Bestwerte sollen in einer "Ewige Rekordliste" verewigt werden. Hauptargument der Befürworter dieses radikalen Schrittes: Viele Rekorde in der Vergangenheit seien mithilfe von Doping zustande gekommen.

Widerstand vom Rekordhalter

Betroffen von dieser Rekord-Zäsur wäre Thränhardt persönlich. Seit 1988 hält er mit 2,42 Meter den Europa-Rekord in der Halle. "Als erster Mensch über 2,40 Meter zu springen, das hat mich angetrieben", erzählt der Hochspringer im hr-heimspiel, "das war das Wichtigste in meinem Leben damals".

Diesen Meilenstein in seiner Karriere könnten ihm nun Funktionäre streitig machen. "Das werde ich nicht mit mir machen lassen", protestiert der 60-Jährige, "Die Dopingkontrollen waren damals sicher nicht wie heute, aber ich habe stundenlang trainiert, um Rekorde aufzustellen." Das Löschen aller bisherigen Bestmarken käme einem Generalverdacht gleich.

Kritik auch von der jungen Generation

Auf Widerstand stoßen die Reform-Vorschläge nicht nur bei ehemaligen Sportlern. Auch die aktive Siebenkämpferin Carolin Schäfer sieht die Umsetzung der Reformvorschläge äußerst kritisch. "Natürlich ist es schwer, die Bedingungen von damals mit heute zu vergleichen", sagt die Leichtathletin von der LG Eintracht Frankfurt, "aber die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf, Rekorde zu streichen?" Problematisch sei insbesondere, dass einige der aktuellen Rekorde zustande gekommen seien, als Dopingkontrollen schon regelmäßig durchgeführt wurden.

"Als Leistungssportler möchte ich an Rekorden gemessen werden", sagt die 25-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Rio den fünften Platz belegte. Sie lasse sich von den bestehenden Bestmarken nicht einschüchtern. "Der Rekord ist da, er ist erbracht worden. Es ist nichts, was man in den nächsten Jahren nicht erreichen könnte.“

"Reform sendet falsches Signal"

"Im Sport haben es diejenigen besonder schwer, die nicht bescheißen", sagt Thränhardt. Die Reform ändere jedoch nichts an dieser Problematik. "Pauschal zu sagen, dass außergewöhnliche Leistungen durch nachhaltige und ehrliche Arbeit nicht möglich sind, halte ich für ein falsches Zeichen", sagt der Hochspringer.

Thränhardt fürchtet, die Reform schade der Leichtathletik mehr, als der Dopingverdacht: "Leichtathletik wird noch mehr in der Versenkung verschwinden, als sie es ohnehin schon tut." Man dürfe den Sportlern nicht die Lust darauf nehmen, Rekorde auf ehrliche Art und Weise zu brechen. "Es muss Rekorde geben, die man brechen kann", stimmt ihm Schäfer zu.