Timo Boll blickt voller Vorfreude auf die nahende Tischtennis-Weltmeisterschaft. Immerhin wird die für den gebürtigen Odenwälder ein Heimspiel – und vielleicht eines seiner letzten großen Turniere.

Tischtennisstar Timo Boll fühlt sich fit für die Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf. "Ich bin guter Dinge, ein gutes Turnier abliefern zu können", sagte der 36-Jährige am Freitag in Düsseldorf. Eine konkrete Zielsetzung habe er aber nicht. Zugleich deutete er an, wohl nicht mehr allzu viele große Turniere zu spielen. "Eher zum Ende der Karriere hin ist das ein tolles Event", sagte der Rekord-Europameister.

Boll wird unter anderem im Herrendoppel gemeinsam mit Chinas Topstar Ma Long antreten. Bei der WM 2015 in Suzhou/China scheiterten die beiden schon in der zweiten Runde. Die Tischtennis-Weltmeisterschaften finden vom 29. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf statt.