Hessens Tischtennis-Stars Timo Boll und Patrick Franziska haben ihre Auftakthürden bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf locker genommen. Am frühen Mittwochabend will Ruwen Filus den beiden in die zweite Runde folgen.

Mit dem Aufwand einer besseren Trainingseinheit hat Lokalmatador Timo Boll bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf als erster Deutscher die zweite Runde im Herren-Einzel erreicht. Der Weltranglistenachte aus Höchst im Odenwald präsentierte sich bei seinem 4:0 (11:4, 11:4, 11:7, 11:4)-Spaziergang gegen den 265 Plätze tiefer geführten Schotten Gavin Rumgay vor gut 3.000 Zuschauern frisch und spielfreudig. Nächster Gegner des Rekordeuropameisters ist am Donnerstag in der Runde der besten 64 entweder der Pole Jakub Dyjas oder der Engländer Samuel Walker.

Weitere Informationen Die WM live Die Medaillenjagd beginnt. Ob Timo Boll der starken Konkurrenz aus China etwas entgegenzusetzen hat? Der Hessiche Rundfunk zeigt die Drittrundenpartie des Odenwälders live - möglicherweise gegen seinen hessischen Kollegen Patrick Franziska aus Bensheim. Los geht es am Freitag (2. Juni) um 14.30 Uhr im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Das Viertelfinale des Gewinners wird am Sonntag (4. Juni, 15 Uhr) im Ersten gezeigt. Ende der weiteren Informationen

Ähnlich mühelos nahm auch Patrick Franziska die Auftakthürde. Der Bensheimer ließ dem Slowaken Peter Sereda beim 4:0 keine Chance. Beim klaren 11:3, 11:5, 12:10, 11:4 musste sich Franziska lediglich im dritten Satz ein wenig strecken.

Am Mittwochabend steht dann noch Ruwen Filus an der Platte. Der Profi von Bundesligist TTC Fulda-Maberzell bekommt es mit dem Kroaten Koji Frane zu tun.