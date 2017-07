Worauf freuen sich Ironman-Athleten am meisten? Wo ist die härteste Stelle des Rennens? Und womit belohnen sich die Profis im Ziel? Antworten liefern die Favoriten in einer besonderen Interview-Form.

Die Trainingspläne sind abgearbeitet, die Kampfansagen gemacht: Einem spannenden Ironman Frankfurt steht nichts mehr im Wege. Wenige Tage vor dem Rennen – der Startschuss am Sonntagmorgen am Langener Waldsee fällt um 6.30 Uhr – traf sich der hr-sport mit den Top-Athleten zu einer Interview-Reihe der besonderen Art: Unter dem Motto "Keine halben Sätze" mussten sie zu verschiedenen Themen Sätze mit möglichst knackigen Antworten vervollständigen.

Sebastian Kienle, Titelverteidiger

Der Ironman Frankfurt ist… "das zweitgrößte und zweitwichtigste Rennen der Welt."

Ich freue mich am meisten auf... "den Zieleinlauf als Erster."

Die härteste Stelle im Rennen ist… "der Zieleinlauf als Zweiter."

Auf der Marathonstrecke denke ich an… "wie geil der Zieleinlauf als Erster ist."

Wenn ich im Ziel bin… "freue ich mich, nicht mehr auf den Füßen stehen zu müssen und lege mich erst einmal hin.“

Am Sonntagabend... "liege ich im Bett und schlürfe Champagner mit einem langen Strohhalm.“

Ein Rennen bei Hitze… "ist für mich kein Problem.“

Am Tag nach dem Rennen schmerzt am meisten... "Alles!!!“

Wenn ich am Sonntag gewinne, dann belohne ich mich... "mit Urlaub, Ruhe und noch mehr Champagner mit Strohhalm.“

Andi Böcherer, Vize-Europameister

Der Ironman Frankfurt ist… "ein Highlight des Triathlon-Sommers.“

Ich freue mich am meisten auf... "meine Familie im Ziel.“

Die härteste Stelle im Rennen ist… "mein Fahrradsattel.“

Auf der Marathonstrecke denke ich an… "hoffentlich nichts, denn dann geht's mir richtig gut.“

Wenn ich im Ziel bin… "freue ich mich auf meine zwei kleinen Töchter.“

Am Sonntagabend... "ziehe ich mir einen richtig fetten Burger rein!“

Ein Rennen bei Hitze… "ist eine gute Sache. Hitze fängt für mich erst jenseits von 35 Grad an.“

Am Tag nach dem Rennen schmerzt am meisten... "meine Waden.“

Wenn ich am Sonntag gewinne, dann belohne ich mich... "mit viel Zeit mit der Familie.“

Patrick Lange, Lokalmatador

Der Ironman Frankfurt ist… "mein Heimrennen!“

Ich freue mich am meisten auf... "die Laufstrecke."

Die härteste Stelle im Rennen ist… "Kilometer 120 auf dem Rad.“

Auf der Marathonstrecke denke ich an… "das Finish und ans Essen.“

Wenn ich im Ziel bin… "dann habe ich hoffentlich das Zielbanner in der Hand.“

Am Sonntagabend... "esse ich viel, ruhe mich aus und komme dann zur Finish-Party wieder an die Ziellinie.“

Ein Rennen bei Hitze… "ist für mich Idealzustand.“

Am Tag nach dem Rennen schmerzt am meisten... "die Beine. Ich werde wieder tagelang mindestens eine Minute brauchen um von einem Stuhl aufzustehen.“

Wenn ich am Sonntag gewinne, dann belohne ich mich... "mit einem Riesen-Schokokuchen.“

Anja Beranek, Favoritin bei den Frauen

Der Ironman Frankfurt ist… "was ganz Besonderes.“

Ich freue mich am meisten auf... "die Laufstrecke, die vielen Zuschauer und meine Familie.“

Die härteste Stelle im Rennen ist… "da gibt es zu viele…“

Auf der Marathonstrecke denke ich an… "das Ziel.“

Wenn ich im Ziel bin… "dann bin ich überglücklich.“

Am Sonntagabend... "hab ich mir eine große Portion Essen verdient.“

Ein Rennen bei Hitze… "ist für mich okay.“

Am Tag nach dem Rennen schmerzt am meisten... "der ganze Körper. Das kann ich gar nicht näher definieren.“

Wenn ich am Sonntag gewinne, dann belohne ich mich... "mit ein paar Tagen Urlaub.“

Sonja Tajsich, die Überraschung der Saison

Der Ironman Frankfurt ist… "ein absolutes Highlight im Saisonkalender!“

Ich freue mich am meisten auf... "die Super-Stimmung am See, in Bad Vilbel, an der Laufstrecke und auf den Zieleinlauf am Römer.“

Die härteste Stelle im Rennen ist… "der See, wenn wir ohne Neopren-Anzug schwimmen müssen.“

Auf der Marathonstrecke denke ich an… "das Ziel, weil ich da meine süße, kleine Tochter wieder in die Arme nehmen kann.“

Wenn ich im Ziel bin… "dann knuddel ich meine Familie.“

Am Sonntagabend... "werde ich hoffentlich feiern.“

Am Tag nach dem Rennen schmerzt am meisten... "meine Beine.“

Wenn ich am Sonntag gewinne, dann belohne ich mich... "mit einem Riesen-Eisbecher.“