Leidenschaft, Kampfgeist und Sportler, die an ihre Grenzen gehen - das war die 104. Tour de France. ARD-Kommentator Florian Naß zieht im Interview sein ganz persönliches Fazit und blickt auf drei wechselhafte Wochen der hessischen Teilnehmer zurück.

Die 104. Tour de France endete am Sonntag nach 21 Etappen in 23 Tagen auf der Pariser Champs-Elysees. Mit dabei waren auch die beiden Hessen Tony Martin und John Degenkolb, die drei wechselhafte Wochen erlebten. ARD-Kommentator Florian Naß spricht im Interview über große Ziele, geplatzte Hoffnungen und sein persönliches Highlight.

hessenschau.de: Florian, nach drei Wochen Tour de Fance - wie fällt das Fazit für die beiden hessischen Fahrer Tony Martin und John Degenkolb aus?

ARD-Kommentator Florian Naß bei der Tour de France Bild © hr

Naß: Sicherlich nicht befriedigend. Beide hatten auf Etappensieg gehofft, gerade bei Martin war die Enttäuschung groß. Ich bin da milder als er selbst. Denn beide Kruse waren nicht auf ihn zugeschnitten. Der Auftakt war zu kurz, da hatte er überzogen und ist eingebrochen und beim zweiten Zeitfahren, da war ein Hammerberg dazwischen. Da hat er 14 Sekunden verloren, die konnte er nicht mehr holen.

hessenschau.de: Damit hat Martin jetzt schon das zweite Jahr in Folge kein Zeitfahren bei einer großen Rundfahrt gewonnen. Geht seine Karriere langsam dem Ende entgegen?

Naß: Auf keinen Fall. Die Kurse sind das Problem. Er braucht mindestens 40 Kilometer und nicht so steile Anstiege. Die gibt es aber kaum noch, weil die Tour-Leitung versucht, das Gesamtklassement spannend zu halte – zugunsten von schwachen Zeitfahrern wie Lokalmatador Romain Bardet. Das ist natürlich Gift für die Spezialisten. Und im Prinzip auch unfair, man missgönnt den Zeitfahrern damit einen Sieg.

Dazu kommt, dass Martin im Zeitfahren nichts mehr beweisen muss. Er nimmt eine Transformation zum Klassikerfahrer vor und will auch mal Eintagesrennen wie etwa Paris-Roubaix ganz vorne beenden. Das Ende ist also noch nicht nahe, aber er hat sich andere Ziele gesetzt.

hessenschau.de: Kommen wir zu John Degenkolb – der hat ja mittlerweile ein Abonnement auf zweite Plätze. Aber zum Sieg hat es bei der Tour noch nicht gereicht…

Naß: Genauso wie Martin spezielle Kurse braucht, benötigt Degenkolb spezielle Zielankünfte und Profile. Bei den flachen Sprints kann er nicht Paroli bieten. Er ist ein Klassikerfahrer, hat die Chancen aber nicht genutzt. Etwa die Etappe nach Rodez am 15. Juli. Die war eigentlich auf ihn zugeschnitten, aber da konnte er das nicht umsetzen. Manchmal brauchst du auch Glück. Wenn er mal eine gewinnt, gewinnt er wahrscheinlich auch gleich mal eine zweite.

hessenschau.de: Zum fehlenden Erfolg kam ja dann auch noch die Aufregung um den Streit mit Michael Matthews nach der 16. Etappe. Da fühlte sich Degenkolb behindert und wurde handgreiflich...

Naß: Das war mit Sicherheit dem Frust geschuldet. Er hat sechs Mal bereits Rang zwei belegt, da fehlte nie viel und dann war es erneut denkbar knapp. Mit etwas Distanz wird er das sicher auch anders einordnen. Aus meiner Sicht gab es keinen Grund, Matthews zu bestrafen. Klar, so ein Sprint ist nie astrein, aber da gab es deutlich schlimmere Sachen bei dieser Tour. Für Degenkolb war das trotzdem untypisch, insgesamt sind alle deutschen Sprinter sehr fair. Da gibt es nie Ellenbogen oder eine unfaire Fahrlinie.

hessenschau.de: Abseits der Hessen – was sticht für die bei der Tour hervor? Was wird dir in Erinnerung bleiben?

Naß: Da sind ein paar Sachen dabei. Die fünf Siege von Marcel Kittel etwa, das ist Sportgeschichte – das gab es aus deutscher Sicht nur von Didi Thurau 1977. Dazu kam die spektakuläre Routenführung, obwohl mir da in den Abfahrten fast schon zu viel Risiko drin ist. Wenn es regnet, kannst du so etwas eigentlich nicht planen. Vor allem bleibt mir aber einmal mehr in Erinnerung, wie sehr die Menschen dieses Event lieben. An der Strecke ist eine Leidenschaft, eine Hingebung, das ist ohne gleichen. Deshalb wird die Tour immer das Größte bleiben.

Das Gespräch führte Philip Schmid.