Das Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" wird zukünftig unter französischer Flagge gefahren. An den vielen Traditionen soll das erst einmal nichts ändern, der Promi-Faktor im Fahrerfeld soll aber deutlich anwachsen.

Ein Hauch von Tour de France in Hessen: Das traditionsreiche Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt", das seit 1962 im Rhein-Main-Gebiet stattfindet und seit 1968 fest mit dem 1. Mai verbunden ist, wird zukünftig vom französischen Veranstalter Amaury Sport Organisation (A.S.O.) geleitet.

Die in Sulzbach (Taunus) ansässige Gesellschaft zur Förderung des Radsports wird damit eine 100-prozentige Tochter der A.S.O., wie der langjährige Ausrichter Bernd Moos-Achenbach dem hr-sport bestätigte. "Wir haben jetzt einen kompetenten Partner an unserer Seite."

Die Tour ist nicht genug

Die A.S.O., ein Unternehmen mit Sitz in Issy-les-Moulineaux, ist der weltweit größte Organisator von Radsportveranstaltungen und will in dieser Rolle nun auch in Deutschland Fuß fassen. Seit 2015 liefen deshalb Gespräche mit den Frankfurter Veranstaltern, zweimal besuchten Vertreter des international tätigen Unternehmens die Strecke. "Sie waren 2015 da, als wir wegen des geplanten Anschlags alles absagen mussten. Und sie waren auch 2016 da", so Moos-Achenbach. "Die haben sich nicht einfach irgendein Rennen ausgesucht."

Weitere Informationen Der hr beim Radklassiker Der hr ist seit vielen Jahren am 1. Mai live dabei - mit Übertragungen im hr-fernsehen, den Radio-Wellen und mit einem Special samt social tv auf hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Nun soll die eine Seite von der jeweiligen anderen profitieren: Die A.S.O. kann ihr breites Portfolio, zu dem neben der Tour de France und einigen Rad-Klassikern wie Paris-Roubaix oder Paris-Nizza auch die Rallye Dakar und der Pariser Marathon gehören, ausbauen. Das Frankfurter Radrennen bekommt dafür professionellen Input und kann wegen des zusätzlichen Know-hows in eine gesicherte Zukunft blicken. Nach 15 Jahren "mit vielen Höhen und Tiefen", wie Moos-Achenbach rückblickend zusammenfasste, ein wohl unumgänglicher und vernünftiger Schritt.

Veranstalter setzen auf Hilfe der A.S.O.

Die Rahmenbedingungen sind in den vergangenen Jahren auch im Radsport immer komplizierter und komplexer geworden. Nicht zuletzt durch den Aufstieg in die UCI WorldTour kommen neue Herausforderungen auf das Frankfurter Radrennen zu. Herausforderungen, die nun gemeinsam bewältigt werden sollen. Moos-Achenbach und sein Team kümmern sich aber weiterhin um die Organisation.

"Die gesetzlichen Anforderungen sind schwieriger geworden. Es ist schwieriger, an die Teams zu kommen. Es ist schwieriger, an die Fahrer zu kommen", so Moos-Achenbach, der deshalb auf externe Hilfe zurückgreift. "Die A.S.O. versteht extrem viel von der Materie. Auf diesem Weg können wir zukunftssicher weiter arbeiten."

Promi-Faktor soll anwachsen

Doch wie sieht diese Zukunft aus? Müssen sich die Radfans in Frankfurt und im Taunus auf Veränderungen einstellen? "Nein", sagt Moos-Achenbach, "es bleibt alles so, wie es ist." Datum, Ort, das Team vor Ort und die hessischen Medienpartner sollen unangetastet bleiben. Lediglich der Name könne im Sinne der Internationalisierung angepasst werden. Da die Aussprache von "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ für französische Zungen nur sehr schwer unfallfrei zu bewältigen sei, biete sich der bei den Fahrern bereits geläufige Spitzname "Coupe de Francfort" an. "Ich weiß aber nicht, ob das irgendwann wirklich offiziell geändert wird."

Was sich hingegen definitiv ändern soll, ist die Anzahl prominenter Fahrer auf der Teilnehmerliste. Die A.S.O. soll hier als Zugpferd und Magnet dienen und die ganz großen Namen nach Frankfurt locken. "Die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf Fahrer und Mannschaften", so Moos-Achenbach. "Ich gehe davon aus, dass wir zukünftig ein viel, viel stärkeres Feld zu sehen bekommen werden."