John Degenkolb hat seinen ersten Etappensieg bei der Tour der France knapp verpasst. Nach einem packenden Finish legte sein Team am Dienstag Protest ein.

Degenkolb musste sich als Dritter im Zielsprint der 16. Etappe dem Sieger Michael Matthews (Australien) und dem Zweitplatzierten Edvald Boasson Hagen (Norwegen) geschlagen geben. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Brite Christopher Froome vom Team Sky souverän.

Matthews setzte sich in einem packenden Sprint knapp vor Boasson Hagen durch und sorgte für den nächsten Festtag beim deutschen Team Sunweb. Allerdings für einen mit Misstönen.

Degenkolb fühlte sich im Finale von Matthews eindeutig behindert. "Er kommt von links nach rechts und macht mir die Lücke zu", meinte Degenkolb. Sein Team Trek-Segafredo legte sofort Protest ein.

Degenkolb bedient

Der Australier sah bei sich allerdings keine Schuld: "Das war ein korrekter Sprint", sagte er. " Ich habe niemanden behindert."

Wie schon so oft sprintete Degenkolb knapp an seinem ersten Tour-Etappensieg vorbei. Nach sechs zweiten Plätzen und nun schon sieben weiteren Top-5-Platzierungen wird "Deges" Tour-Pechsträhne langsam tragisch. Wortlos und restlos bedient verschwand der Oberurseler in den Teambus.

Die 16. Etappe der 104. Tour de France führte über 165 Kilometer von Le Puy-en-Velay nach Romans-sur-Isère. Der fünfmalige Etappensieger Marcel Kittel spielte keine Rolle, nachdem er frühzeitig abgehängt worden war. In den nächsten Tagen stehen schwierige Alpen-Etappen an.

