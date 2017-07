Noch läuft die Tour de France nicht gerade nach Plan für die beiden hessischen Radprofis John Degenkolb und Tony Martin. ARD-Experte Florian Naß zieht im Interview ein erstes Fazit und nennt seine Top und Flops.

Florian Naß berichtet für die ARD von der Tour de France. Bild © hr

Neun Etappen der Tour de France sind absolviert und für die beiden Hessen John Degenkolb und Tony Martin ist die Frankreich-Rundfahrt mehr Frust als Lust. Während der Oberurseler Degenkolb mit den Folgen eines schweren Sturzes zu kämpfen hat, kann sich auch der Eschborner Martin kaum in Szene setzen. Pünktlich zum Ruhetag am Montag spricht ARD-Experte Florian im Interview über den bisherigen Tour-Verlauf – und ist aus hessischer Sicht durchaus guter Dinge.

hessenschau.de: Nach seinem Sturz auf der vierten Etappe hat sich John Degenkolb in der letzten Woche durchgebissen. Florian, du bist nah dran, welchen Eindruck macht er auf dich?

Naß: Ich bin total überrascht und freue mich sehr, dass er so schnell wieder Anschluss gefunden hat. Als man den Sturz das erste Mal gesehen hatte, war das schon brutal – sich bei Geschwindigkeiten um 65 km/h so hinzulegen. Jetzt hat er nochmal etwas an seiner lädierten Schulter abbekommen und gerade auf unebenem Terrain große Schmerzen. Umso höher ist seine Leistung einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn noch vorne erleben.

hessenschau.de: Auslöser für den damaligen Massensturz war eine Ellenbogen-Attacke von Peter Sagan gegen Mark Cavendish. War es aus deiner Sicht richtig, den Weltmeister von der Tour auszuschließen?

Naß: Spontan ja. Im ersten Augenblick hatte ich es auch als grobe Unsportlichkeit gesehen. Es gab eine Bewegung seines Arms, und dafür muss man Sagan sanktionieren und ein Zeichen setzen. Letztendlich hatte dieser Schlag aber nicht dazu geführt, dass Cavendish stürzte. Das hatte er sich schon selbst zuzuschreiben, schließlich war er extrem hohes Risiko gegangen. Daher empfand ich den Ausschluss rückwirkend als zu harte Strafe.

hessenschau.de: Unser zweiter Hesse, Tony Martin, fährt den eigenen Ambitionen hinterher. Wie hat er den für ihn enttäuschenden Auftakt weggesteckt?

Naß: So wie er ist: total loyal. Er ist auf den Flachetappen auf den letzten 20 Kilometern immer vorne und ackert wie verrückt. Das gibt einem das Gefühl, dass er zumindest in der Lage ist, seiner Mannschaft zu helfen, auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht stimmen. Alexander Kristoff, für den er diese Arbeit macht, ist lange leer ausgegangen. Mein Gefühl ist, er bringt sich da ein, wo er es tun muss, macht aber nicht mehr, um vielleicht auch im Hinblick auf das letzte Zeitfahren ein bisschen mit den Kräften zu haushalten.

hessenschau.de: Knapp die Hälfte der Tour ist vorbei. Was war für dich in diesem Jahr bislang das Highlight?

Naß: Ganz klar das Comeback in Deutschland. Das war ein großes Erlebnis. Mir tat es wahnsinnig leid, dass das Wetter schlecht war und es so geregnet hatte. Trotzdem war es eine tolle Werbung. Die Leute gehen wieder zum Radsport und ich glaube, es wird viele Verantwortliche auch bei den Städten und Gemeinden dazu animieren, sich um die Tour de France zu bewerben. Es wird ganz sicher nicht wieder zwölf Jahre dauern, bis die Tour in Deutschland vorbeischaut, sondern schon in sehr naher Zukunft der Fall sein.

hessenschau.de: Gab es auch negative Erlebnisse?

Naß: Dazu gehörte sicher die vergangene Etappe am Sonntag nach Chambéry. Es war historisch, weil es so dramatisch war, aber natürlich auch sehr zu diskutieren. Es war eine gefährliche Strecke, eine unglaublich anstrengende Etappe, bei der zwölf Fahrer nicht ins Ziel kamen und zum Teil im Krankenhaus landeten. Das war schon grenzwertig, was wir da erlebt haben.

hessenschau.de: Was erwartest du von den nächsten Etappen, gerade aus hessischer Sicht?

Naß: John Degenkolb ist nicht zuletzt durch die Ausfälle vieler Sprinter wie Cavendish, Sagan oder Arnaud Démare ein Kandidat, der auch mal in die Top drei fahren kann. Gewinnen ist gegen Marcel Kittel, der im Moment mental und körperlich einfach stärker ist, wahnsinnig schwer. Gute Chancen hat Degenkolb vor allem auf der 14. Etappe am kommenden Samstag nach Rodez, diese Zielankunft ist wie auf ihn zugeschnitten. Bei Tony Martin rechne ich damit, dass er sich mal in einer Spitzengruppe festsetzen wird. Und ganz sicher wird er beim Zeitfahren in Marseille um den Sieg mitfahren.