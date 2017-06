Triathlet Patrick Lange muss seine Teilnahme am Ironman 70.3 Kraichgau absagen. Der Nordhesse will seinen Start bei der Langdistanz-EM in Frankfurt nicht in Gefahr bringen.

"Leider keine guten News." Mit diesen Worten begann Triathlet Patrick Lange am Mittwoch ein Facebook-Posting , in dem er seine Teilnahme am Ironman 70.3 Kraichgau am kommenden Sonntag absagen musste. "Ich habe mich total gefreut, dabei sein zu dürfen. Aber leider ist es aufgrund meiner Fußverletzung noch nicht möglich, ins Wettkampfgeschehen einzugreifen", sagte der gebürtige Bad Wildunger in einer Videobotschaft.

Lange bezieht bei dieser Absage sein angestrebtes 'Heimspiel' ins Kalkül: die Ironman-Europameisterschaft über die volle Distanz in gut einem Monat in Frankfurt. "Ich möchte meinen Start in Frankfurt nicht gefährden – um eben auch das große Ziel, beim Ironman Hawaii an den Start gehen zu können, nicht zu gefährden", so der Athlet, der für den DSW Darmstadt startet. Die Ironman-Weltmeisterschaft auf der Insel im Pazifik findet am 14. Oktober statt.

"Von daher muss ich absagen. Das tut mir natürlich weh", bat Lange die Triathlon-Fans im Kraichgau um Verständnis. "Ich freue mich aber, Euch am 9. Juli in Frankfurt begrüßen zu können."