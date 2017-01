Nach seiner Top-Leistung bei der Ironman-WM ist Triathlet Patrick Lange mit reichlich Rückenwind in die Vorbereitung gestartet. Der Nordhesse zeigt sich angriffslustig und liebäugelt weiter mit einem Start in Frankfurt.

Es müssen noch jede Menge Glückshormone im durchtrainierten Körper von Patrick Lange sein. Rund drei Monate sind seit dem bis dato größten Erfolg des Bad Wildunger Triathleten vergangen - und noch immer ist der sensationelle dritte Platz bei der Ironman-WM auf Hawaii beim 30-Jährigen allgegenwärtig. "Mir geht das Rennen täglich durch den Kopf, ich verknüpfe damit so viele Emotionen", sagt Lange im Gespräch mit dem hr-sport.

Der 8. Oktober 2016 hat sich auch bei den deutschen Triathlon-Fans ins Gedächtnis gebrannt. Von einer Zeitstrafe auf dem Rad zunächst weit zurückgeworfen, stürmte Lange noch aufs Podest. Der 30-Jährige krönte eine schier unglaubliche Aufholjagd mit einem neuen Rekord auf der Laufstrecke in Hawaii. Am Ende musste er nur Champion Jan Frodeno und seinem weiteren Landsmann Sebastian Kienle den Vortritt lassen.

Trainingslager in Südafrika bei großer Hitze

Auf Dauer möchte Lange in die Phalanx der Topstars um den scheinbar unschlagbaren Frodeno einbrechen. An Selbstvertrauen mangelt es dem Bad Wildunger nicht. Der Erfolg auf Hawaii gebe ihm Rückenwind. "Ich verspüre richtig Lust auf die neue Saison", unterstreicht Lange, der sich seit einigen Tagen in Südafrika vorbereitet. In der Nähe von Kapstadt ist er mit zwei Trainingskollegen bei einem Freund untergekommen.

Dort muss Lange mit dem Training schon früh morgens beginnen. Das Thermometer klettert in der Mittagssonne auf bis zu 40 Grad. Schwerpunkt des insgesamt zweiwöchigen Trainingslagers ist das Radfahren. "Da muss ich mich noch verbessern", sagt Lange. In Südafrika kommen freilich auch die beiden anderen Disziplinen Schwimmen und Laufen nicht zu kurz. Außerdem steht noch intensives Krafttraining auf dem Programm.

Wettkampfkalender wird noch geplant

Den Trainingsplan schreibt Faris Al-Sultan. Der Hawaii-Champion von 2005 betreut Lange seit dem vergangenen Jahr. Im Februar fliegt Lange zu Al-Sultan ins Trainingscamp in die Emirate. "Das hat letztes Jahr schon gut geklappt", berichtet Lange. So gut, dass die Zusammenarbeit schon schnell erste Früchte trug. Newcomer Lange triumphierte gleich bei seinem ersten Langdistanz-Rennen in Texas im Mai 2016. Ob der 30-Jährige seinen Titel am 22. April verteidigen wird ist unsicher. "Mein Wettkampf-Kalender ist noch nicht offiziell", erklärt Lange. Man befinde sich noch in Verhandlungen mit verschiedenen Veranstaltern.

Weit oben auf dem Wunschzettel des Bad Wildungers dürfte die Ironman-EM in Frankfurt am 9. Juli stehen. Auf jeden Fall sei das Rennen am Main ein "heißer Kandidat", lässt Lange durchblicken: Als Hesse in der Heimat zu starten, sei besonders reizvoll. Aber auch der Ironman in Südafrika (2. April) sei in der Verlosung. "Zwischen diesen drei Rennen werde ich mich entscheiden." Lange hat zwar genügend Punkte für die erneute WM-Teilnahme gesammelt, muss aber vorher zumindest einen Ironman absolviert haben.

"Möchte definitiv um den Sieg mitkämpfen"

Dabei spielen auch finanzielle Gründe eine Rolle. Der dritte Platz auf Hawaii hat den Marktwert des Profis nach oben geschraubt. Davon will in erster Linie natürlich Lange selbst profitieren, der für seinen kraftraubenden Sport jeden Tag stundenlang hart trainiert. "Mit 30 habe ich meine besten Jahre noch vor mir."

Neben einigen kleineren Rennen und zwei Halbdistanzen, die Lange für 2017 noch einplant, ist natürlich alles dem ganz großen Ziel Hawaii untergeordnet. Das Rennen am 14. Oktober habe er schon im Kopf. "Dann möchte ich definitiv um den Sieg mitkämpfen", verspricht der Nordhesse Frodeno und Co. einen heißen Tanz auf Big Island. Zuzutrauen ist es dem 30-Jährigen nach dem vergangenen Jahr allemal.