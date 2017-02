zum Artikel Vor Heimspiel in Frankfurt : Deutsches Davis-Cup-Team voller Zuversicht

Frankfurt: So gut war die Stimmung im deutschen Herren-Tennis schon lange nicht mehr. Vor der Erstrunden-Partie im Davis Cup am Wochenende in Frankfurt gegen Belgien herrscht große Zuversicht. Was auch am ersten Brüder-Paar in der deutschen Team-Geschichte liegt. [mehr]