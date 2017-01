Bundesligist United Volleys Rhein-Main steht im Europapokal in der Runde der letzten 16. Nach dem überzeugenden Sieg im Hinspiel, ließen die Hessen Mladost Brcko auch im Rückspiel keine Chance.

Die United Volleys Rhein-Main haben bei ihrer Europacup-Premiere das Achtelfinale im CEV-Pokal erreicht. Die Frankfurter gewannen ihr Zweitrunden-Rückspiel gegen OK Mladost Brcko aus Bosnien und Herzegowina am Mittwoch mit 3:0 (25:13, 25:9, 25:13). Auch das Hinspiel hatten die Hessen glatt in drei Sätzen für sich entschieden.

In der Runde der besten 16 treffen die United Volleys auf den serbischen Pokalsieger Roter Stern Belgrad, der sich gegen Antwerpen durchsetzte. Das Heimspiel, erneut in Rüsselsheim, ist für den 31. Januar geplant.