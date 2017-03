Die United Volleys können mit einem Sieg gegen den TSV Herrsching am Mittwoch den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga klar machen. Das Gastspiel findet nicht beim bayerischen Konkurrenten statt und ist deshalb etwas Besonderes.

Die Frankfurter Eintracht muss in der Fußball-Bundesliga zum Gastspiel bei Bayern München. Doch anstatt in die Münchner Arena geht es für beide Teams in ein Stadion ins angrenzende Österreich, weil die Spielstätte nicht den Statuten entspricht – in der Fußball-Bundesliga undenkbar, im Volleyball ist genau das passiert. Deshalb reisen die United Volleys zur zweiten Partie im Viertelfinale der Playoffs am Mittwoch (20 Uhr) nicht zum TSV Herrsching, sondern nach Innsbruck. "Die Herrschinger können einem schon leidtun, dass es in ihrer ganzen Region keine Halle gibt, in der man Volleyball spielen kann", sagt United-Volleys-Trainer Michael Warm im Gespräch mit dem hr-sport.

Denn weder in München, noch in der näheren Umgebung des Clubs vom Ammersee hatten die Verantwortlichen eine geeignete Spielstätte finden können. Die Entscheidung sei ein Offenbarungseid. "Ich denke auch nicht, dass das eine allzu gute Lösung ist", so Warm weiter. "Aber die Halle ist viel besser als die in Herrsching. Und dass man dort flüssiger Volleyball spielen kann, ist auch unbestritten." Und das wollen die United Volleys, die mit einem Sieg am Mittwoch bereits den zweiten Sieg in der Serie Best-of-three-Serie einfahren und damit den Einzug ins Halbfinale perfekt machen können. Für Trainer Warm ist das Gastspiel in Österreich aber nicht nur deshalb etwas Besonderes.

Heimspiel in der Ferne

Der 48-Jährige kennt sich in der Alpenrepublik bestens aus, ist seit 2010 Nationaltrainer. "Ich habe eine Wohnung in Wien und bin – wenn ich nicht in Frankfurt bin – dort", erzählt Warm. Deshalb kennt er nicht nur die Halle in Innsbruck, sondern freut sich auch auf viele bekannte Gesichter. "Für mich persönlich ist es nett, dass ich ein paar Leute wiedersehe, die ich während der Saison sonst nicht sehe", so der Coach.

Und damit ist er nicht allein. Auch für Florian Ringseis ist die Partie in Innsbruck ein Heimspiel. Zwar kommt der österreichische Libero der United Volleys ursprünglich aus Wien, Freunde und Familie werden ihn dennoch in der Halle unterstützen. "Die werden auch ein bisschen Stimmung machen", verspricht Ringseis, der das österreichische Publikum ansonsten als eher "zurückhaltend" charakterisiert. "Das sind eher Zuseher als euphorische Fans. Deshalb gehe ich nicht von einem Hexenkessel aus."

Kaiserschmarrn als Belohnung

Deutlich emotionaler dürfte das bei Familie Ringseis sein. "Mein Onkel ist Co-Trainer und Scout bei Herrsching – allein deshalb ist es brisant, gegen das Team zu spielen", verrät er. Zu Stress oder Streitigkeiten führt das in der Familie aber nicht. "Wir haben auch in dieser Woche ganz normal Kontakt", so Ringseis. Auch mit den Herrschinger Spielern verbinden den 24-Jährigen teils Freundschaften. "Wirklich verfeindet ist man ja nur während des Spiels. Vorher lacht man gemeinsam und nachher geht man vielleicht gemeinsam ein Bier trinken."

Sollten die United Volleys am Mittwoch bereits den Einzug ins Halbfinale perfekt machen, wartet aber nicht etwa Bier als Belohnung auf das Team von Trainer Warm. "Wenn, dann muss ein Kaiserschmarrn her", sagt Ringseis. "Im Notfall kann ich den auch selbst machen. Ich beherrsche das, auch wenn ich Kaiserschmarrn noch nie für 15 Mann gemacht habe." Es wäre also eine Premiere für Ringseis, der genau weiß, wie ein guter Kaiserschmarrn schmecken muss. "Ich hab ihn am liebsten mit Rosinen. Aber das Wichtigste ist, dass er schön pflaumig ist." Fluffig würde wohl sein Coach sagen, der Ringseis im Falle eines Sieges an sein Versprechen erinnern will. "Ich werd' ihn dazu verpflichten", sagt Warm und hofft auf eine Nachspeise am Mittwochabend.