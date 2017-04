Die United Volleys Rhein-Main haben in der Bundesliga für eine Riesenüberraschung gesorgt. Am Ostersonntag gewannen die Frankfurter das zweite Play-off-Halbfinalspiel gegen Meister Berlin.

Die Partie vor 1.721 Zuschauern endete 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:23). Damit erzwangen die Hessen nach dem 0:3 eine Woche zuvor in der Hauptstadt eine dritte und entscheidende Partie in der auf den Modus "Best of Three" verkürzten Serie.

Diese wird am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Der Sieger trifft im Finale auf den Rekordmeister VfB Friedrichshafen, der sich in der Runde der besten Vier gegen die SWD Powervolleys Düren durchsetzte.

Dünnes überragt

Topscorer der hochspannenden Begegnung war United-Kapitän Christian Dünnes mit 25 Zählern. Der zukünftige Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes verwandelte auch den dritten Matchball zum Sieg.

Der slowenische Außenangreifer Jan Klobucar zeigte sich nach seinen Verletzungsproblemen mit 21 Punkten ebenfalls in starker Form. Bei den Gästen punktete der Australier Paul Carroll mit 21 Zählern am besten.

Erster Sieg gegen Berlin überhaupt

Für die von Michael Warm trainierte United-Mannschaft war es der erste Sieg überhaupt gegen den Champions-League-Teilnehmer, seitdem das ambitionierte Volleyballprojekt in der vergangenen Saison mit der Lizenz der TG Rüsselsheim in der Beletage gestartet war.