Wenige Tage nach dem Einzug ins Europapokal-Halbfinale starten die United Volleys auch in der Bundesliga in die entscheidende Phase. Mit Herrsching wartet in den Playoffs ein schwerer Auftaktgegner auf die Hessen.

16 Siege, Platz drei in der regulären Spielzeit und zuletzt der Halbfinal-Einzug im CEV-Pokal: Die United Volleys Hessen gehen mit viel Selbstvertrauen in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga. Am Samstagabend um 19.30 Uhr empfangen die Hessen den TSV Herrsching zum ersten Spiel der Serie "best of three" im Playoff-Viertelfinale.

Baggern in Lederhosen: Der TSV Herrsching ist zumindest optisch eine Liga für sich. Bild © Imago

Die beiden bisherigen Saisonspiele hatten die United Volleys jeweils mit 3:1 gewonnen, trotzdem warnt Coach Michael Warm vor dem Gegner aus Bayern. "Voraussichtlich kann Herrsching jetzt erstmals mit seinem kompletten Stamm gegen uns antreten, bislang war immer mindestens ein Leistungsträger verletzt."

Innsbruck statt Hersching im Rückspiel

Eine Besonderheit bietet das Rückspiel, das am Mittwoch nicht in Herrsching, im Umland von München, sondern in Innsbruck stattfindet. Die Halle der Bayern erfüllt nämlich nicht die Anforderungen der Liga – deshalb der Umzug ins 120 Kilometer entfernte Österreich.

Weitere Informationen Volleys-Star Christian Dünnes im Interview Für Volleys-Star Christian Dünnes sind es die letzten Playoffs. Mit sportschau.de spricht er über seine Karriere und seinen neuen Job als Sportdirektor des Volleyball-Verbandes. Ende der weiteren Informationen

Ein Bundesliga-Spiel im Ausland? Wohl eine Premiere, aber für die United Volleys kein großes Problem. Das Team verfügt mit Libero Florian Ringseis über einen eigenen "Ösi" und hat außerdem zuletzt starke Leistungen auf internationalem Parkett gezeigt. Erst am Dienstag waren die Volleys gegen Lindemans Aalst ins Halbfinale des CEV-Pokals eingezogen. Dort wartet am 28. März und am 1. April der französische Club Tours VB als Gegner.