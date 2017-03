Vor zwei Jahren begann das ambitionierte Projekt United Volleys Rhein-Main. Vor dem Halbfinal-Rückspiel im Europapokal gegen Tours am Samstag zieht Geschäftsführer Henning Wegter ein Zwischenfazit.

Bereits in ihrem zweiten haben sich die United Volleys Rhein-Main ins Halbfinale des Europapokals gekämpft. Vor dem Rückspiel im CEV-Cup gegen Tours VB zieht Geschäftsführer Henning Wegter ein Zwischenfazit.

Weitere Informationen heimspiel! live Das Europapokal-Rückspiel der United Volleys gegen Tours VB können Sie am Samstag ab 15 Uhr live im hr verfolgen. Das Spiel wird sowohl im Fernsehen als auch im Livestream auf hessenschau.de zu sehen sein. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde das Projekt United Volleys gestartet. Wie sieht Ihr Zwischenfazit aus? Sind Sie da, wo Sie zu diesem Zeitpunkt sein wollten?

Henning Wegter: Als wir damals mit der TG Rüsselsheim von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind, haben wir uns Gedanken gemacht, wie es sein müsste. Jungen Spielern eine Perspektive zu geben und in der Region etwas aufzubauen und Fans für den Sport zu begeistern, war von Anfang an das Hauptziel. Das war alles sehr hypothetisch. Im Nachhinein muss man sagen, dass wir genau in unseren Erwartungen liegen. Wir haben das erfüllt, was wir uns damals erträumt haben.

hessenschau.de: Was genau stand auf Ihrer Wunschliste?

Wegter: Wir haben gesagt, wir wollen mittelfristig um die deutsche Meisterschaft mitspielen und haben uns zunächst Zwischenziele gesetzt. Zum Beispiel, dass wir mindestens ein Finale erreichen. Dass wir international spielen, war eigentlich für nächstes Jahr das Ziel. Das haben wir dieses Jahr schon erreicht durch den dritten Platz in der Saison 2015/16. Deswegen haben wir unsere Erwartungen sogar eher übertroffen. Wir verfolgen unsere Ziele weiter konsequent. Im vierten Jahr möchten wir versuchen, in der Champions League zu spielen.

hessenschau.de: Klingt nach einem wahr gewordenen Märchen.

Wegter: Es ist ein Stück weit ein Märchen. Aber man lebt dieses Märchen jeden Tag und arbeitet auch sehr hart dafür, dass man letztendlich diesem Traum oder diesem Ziel nah kommt. Wir haben den Ehrgeiz und den Willen, diese hochgesteckten Ziele zu erreichen. Das spiegelt sich auch in der Mannschaft wider.

hessenschau.de: Sportlich läuft es also nach Plan. Wie steht es um die wirtschaftlichen Ziele des Vereins?

Wegter: Die wirtschaftlichen Ziele des Vereins weiterzuentwickeln, ist ein sehr schwerer Weg. Wir müssen noch mehr Gas geben, um mehr Partner und Unterstützer für uns zu gewinnen. Was den Etat angeht, haben wir eine kontinuierliche Steigerung. Wir arbeiten sehr hart daran, dass wir unser Budget und unseren Etat weiter steigern werden. Das ist uns auch vom ersten aufs zweite Jahr gelungen, aber leider nicht in dem Maße, wie wir uns das vorgenommen haben.

hessenschau.de: Wo liegt der Etat zur Zeit?

Loca-tag 'story_video_livestream__intro_sr' not found Ihr Browser unterstützt derzeit leider nicht die Darstellung eines Video-Livestreams. Livestream zum Livestream Live - United Volleys empfangen Tours VB [Livestream] Loca-tag 'story_video_livestream__outro_sr' not found

Wegter: Es ist schwer, das in Zahlen zu sagen, da das von den Vereinen unterschiedlich interpretiert wird. Auf der einen Seite haben wir eine Menge Ausgaben, aber auch Einnahmen. Wenn man die gegenrechnet, minimiert sich der Etat schon wieder. Der geht auch nicht komplett für die Spielergehälter drauf. Wir haben Kosten, die andere Vereine vielleicht nicht in dieser Höhe haben, was die Halle und das Event angeht. Wir investieren aber bewusst in diese Struktur, das Marketing und das Drumherum. Wir haben in diesem Jahr unseren Etat mit ungefähr 850.000 € angegeben.

hessenschau.de: Wo sehen Sie sonst Nachholbedarf?

Wegter: Die Hallensituation ist immer ein Thema. Wir haben noch nicht das Zuhause, das wir gerne hätten. Im ersten Jahr haben wir alle Spiele in der Ballsporthalle gemacht. Das ist eine Halle, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Im zweiten Jahr haben wir aber auch bewusst Spiele in Rüsselsheim gemacht, wo wir sehr wohlwollend aufgenommen wurden. Die Großsporthalle in Rüsselsheim ist keine 5.000-Zuschauer-Arena. Das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite wollen wir die große Bühne für unseren Sport. Auf der anderen Seite ist in Rüsselsheim auch eine tolle Atmosphäre.

hessenschau.de: Ihre Mannschaft besteht aus sehr vielen jungen Spielern. Wie entwickeln sich die jungen Spieler bisher? Wie unterscheidet sich die Arbeit mit jungen Spielern im Vergleich zu gestandenen Profis?

Wegter: Unser Trainer Michael Warm arbeitet sehr intensiv mit unseren jungen Spielern. Sie machen innerhalb von einem Jahr Sprünge, die ein älterer Spieler gar nicht machen kann. Wir geben jungen Spielern viel Verantwortung. Es ist toll für sie, wenn sie bei uns viel Spielpraxis sammeln können und nicht bei anderen Topclubs auf der Bank sitzen. Trotz des jungen Alters sind unsere Spieler mental sehr stark. Es überrascht mich selbst, wie sie Rückständen trotzen und weiterhin frei aufspielen.

hessenschau.de: Was ist die Stärke dieses jungen Teams?

Wegter: In einer Mannschaft, in der viele hungrige, junge, wilde Talente sind, kann sich ein ganz anderer Spirit entwickeln. Die Spieler identifizieren sich mit den United Volleys und mit der Region. Wir müssen daran arbeiten, dass solche Spieler bleiben.

hessenschau.de: Nun ist die Ausgangslage für das Halbfinal-Rückspiel im Europapokal nicht die beste. Das Hinspiel ging mit 0:3 verloren. Was würde ein Ausscheiden für das Projekt United Volleys bedeuten?

Wegter: Wir sind im Halbfinale. Wir waren bis Dienstag ungeschlagen im Europapokal. Wir haben die Bronzemedaille sicher. Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und gar nicht hoch genug zu bewerten. Deswegen ist es überhaupt kein Beinbruch, sollten wir ausscheiden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir am Samstag wieder mit Leidenschaft und Emotionen spielen und um jeden Ball kämpfen werden.

Das Gespräch führte Maike Elger (hr-sport).

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! extra live, 1.4.2017, 15 Uhr