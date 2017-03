Die United Volleys Rhein-Main haben in ihrer ersten Saison im europäischen CEV-Pokal den Sprung unter die besten vier Teams geschafft. Das Team aus Frankfurt besiegte am Mittwochabend den Club Lindemans Aalst.

Der Volleyball-Bundesligist gewann die Partie beim belgischen Vertreter mit 3:2 (21:25, 32:30, 25:17, 22:25, 15:9) im Tiebreak. Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften vor zwei Wochen in Rüsselsheim hatten die Hessen mit 3:0 klar für sich entschieden.

Damit hätten ihnen auch lediglich zwei gewonnene Sätze zum Weiterkommen gereicht. Topscorer war mit 23 Punkten Kapitän Christian Dünnes.

Im Halbfinale treffen die Hessen nun auf den französischen Club Tours VB. Das Hinspiel in Frankreich findet am 28. März statt, das Rückspiel am 1. April.