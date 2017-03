zum Artikel Handball-Bundesliga : Allendorf führt Melsungen zu Sieg in Gummersbach

Melsungen: Der dritte Sieg in Folge: Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch und gewinnt auch beim Altmeister aus Gummersbach. Vor allem Michael Allendorf präsentiert sich in Bestform. [mehr]