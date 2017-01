Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte schmettern die United Volleys Rhein-Main auf internationalem Parkett. Das Debüt beginnt gleich mit einer Abenteuer-Reise - und dem unverhofften Comeback des Managers.

Für die United-Volleyballer gleicht die erste Europacup-Reise einem kleinen Abenteuer-Trip. Schon am Dienstag hob der Tross des aktuellen Bundesliga-Zweiten von Frankfurt nach Belgrad ab. Von der serbischen Hauptstadt ging es drei Stunden weiter mit dem Bus in die rund 160 Kilometer entfernte bosnische Stadt Brcko im Norden Bosniens. An diesem Mittwoch (19 Uhr) steigt das Hinspiel im CEV-Cup. Das Rückspiel gegen Mladost Brcko findet am 18. Januar in der Rüsselsheimer Großsporthalle (19.30 Uhr) statt. Der Gewinner des Duells steht im Achtelfinale.

Über den Gegner weiß United-Trainer Michael Warm nur wenig. Die Bosnier lehnten es ab, Video-Aufzeichnungen von ihren Spielen zu schicken. Normalerweise sei es üblich, dass sich die Vereine gegenseitig helfen, sagte Warm. Zumindest konnte er in Erfahrung bringen, dass es sich um einen "sehr ballsicheren und spielstarken" Gegner handelt. In Ehrfurcht erstarren die Hessen aber nicht vor den Bosniern, die in den vergangenen fünf Jahren nur drei Mal die erste Runde überstanden haben. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, muss sich der Gegner nach uns richten", glaubt Warm an die Stärke seiner Mannschaft.

Manager Wegter springt als Backup ein

Doch personell hat Warm beim Europacup-Debüt der United Volleys nicht den kompletten Kader an Bord. Mit den U21-Nationalspielern Tobias Krick (Deutschland) und Adrian Aciobanitei (Rumänien) fehlen zwei wichtige Akteure. So feiert United-Manager Henning Wegter ein unverhofftes Comeback. Im Mittelblock wird der 29-Jährige, der sonst für die TG Rüsselsheim in der 2. Liga aufläuft, als Backup bereitstehen.

Nach dem ersten Europacup-Match wird der Reisestress für die Hessen aber nicht kleiner. Im Gegenteil: Mit dem Bus geht’s zurück nach Belgrad und anschließend mit dem Flieger weiter über Frankfurt nach Hamburg. Im Norden wartet die zweite Partie der Woche: Beim Tabellenfünften SVG Lüneburg kämpfen die United Volleys am Samstag um wichtige Punkte in der Bundesliga. Danach können die Hessen erst einmal durchatmen und Kraft sammeln für die nächsten Aufritte auf nationalem und internationalem Parkett.