Die United Volleys Rhein-Main haben nach hartem Kampf gegen Tours VB im CEV-Pokal den Kürzeren gezogen. Der Volleyball-Bundesligist bot dem französischen Spitzenteam über weite Strecken Paroli, verlor aber klar.

Die United Volleys Rhein-Main haben am Dienstagabend das Halbfinal-Hinspiel des CEV-Pokals in Tours verloren. Das Team von Trainer Michael Warm musste sich den Franzosen in drei Sätzen glatt mit 0:3 geschlagen geben. Damit benötigen die Hessen bei ihrer Heimpartie am Samstag (15 Uhr) einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um den sogenannten Golden Set zu erzwingen, der dann über den Einzug ins Finale entscheiden würde.

Weitere Informationen Rückspiel live im hr Das hr-fernsehen überträgt das Rückspiel am Samstag ab 15 Uhr live aus der Frankfurter Ballsporthalle. Die Partie gibt es auch im Livestream auf hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

"Wir müssen unseren Heimvorteil mit den Fans im Rücken nutzen. Wir wollen am Samstag ein geiles Spiel machen", sagte Teammanager Henning Wegter dem hr-sport. "Ich bin zuversichtlich, wenn die Mannschaft sich noch ein bisschen steigert und in den entscheidenden Momenten das Quäntchen mehr Glück hat."

Harter Kampf

Die Dramaturgie aller drei Sätze war eine sehr ähnliche. Im ersten Satz gingen die Volleys schnell mit 3:1 in Führung. Die Blockabwehr funktionierte in den ersten Minuten gut. Doch das sollte in diesem Satz die einzige Führung sein. Denn Tours kam besser ins Spiel und zog auf 8:4 davon. Daraufhin nahmen die Volleys die erste technische Auszeit des Spiels, um sich etwas zu sammeln. Aber die Franzosen legten nach und gingen schließlich sogar mit 15:7 in Führung.

Doch die United Volleys kämpften sich noch einmal bis auf einen Punkt heran und glichen anschließend sogar zum 21:21 aus. In der heißen Schlussphase des ersten Satzes ging ihnen dann aber etwas die Luft aus und Tours nutzte direkt den ersten Satzball zum Satzgewinn (25:21).

Franzosen verwandeln ersten Matchball

Der zweite Satz war über weite Teile sehr ausgeglichen. Nachdem die United Volleys zu Beginn wieder in Front gingen, war es in Folge ein ständiges Hin und Her. Keines der beiden Teams konnte einen deutlichen Vorsprung herausspielen. Ein-Punkte-Führungen wurden meist direkt wieder ausgeglichen. In der entscheidenden Phase hatte allerdings wieder Tours etwas mehr Power und gewann den Satz mit 25:19.

Den Beginn des dritten Satzes verschliefen die Hessen komplett. Tours ging schnell 3:0 in Führung. Doch die Gäste konnten den Rückstand nach einer Auszeit schnell wieder wettmachen - und danach sogar in Führung gehen. Doch auch in diesem Satz konnten die Hessen ihre starkes Niveau nicht halten. Tours verwandelte schließlich den ersten Matchball zum 25:21 und damit zum glatten 3:0-Sieg. Topscorer der Begegnung war mit 17 Punkten der für Tours spielende Tscheche David Konecny, bei den United Volleys kam Kapitän Christian Dünnes auf 15 Zähler.