Die United Volleys Rhein-Main stehen vor dem Einzug ins Halbfinale des CEV-Pokals. In der Runde der besten Acht gewannen die Hessen am Donnerstag das Hinspiel gegen den belgischen Vertreter aus Aalst deutlich.

Die Partie endete 3:0 (25:21, 26:24, 25:20). Damit reichen den United Volleys beim Rückspiel am 15. März in Ostflandern zwei gewonnene Sätze, um in ihrer Premierensaison auf europäischem Parkett unter die letzten vier Mannschaften zu kommen.

Vor 911 Zuschauern in der Rüsselsheimer Großsporthalle lieferten sich die Teams vor allem im zweiten Satz ein enges Duell. Doch nachdem die Spieler von United-Trainer Michael Warm diesen Durchgang mit dem zweiten Satzball für sich entschieden hatten, schien der Widerstand ihrer Gegner gebrochen. Dennoch machten sie im dritten Satz erst mit dem sechsten Matchball und der Hilfe der Belgier den Erfolg perfekt, als deren Zuspieler Frank Depestele einen Aufschlag ins Aus schlug.

Dünnes überragt

Topscorer der Frankfurter, die in der Bundesliga vor ihrem letzten Hauptrundenspiel am Sonntag gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen den dritten Platz und damit den direkten Einzug in die Playoffs bereits sicher haben, war mit 19 Punkten Kapitän und Diagonalspieler Christian Dünnes. Sollten die Hessen den Sprung ins CEV-Cup-Halbfinale schaffen, wartet dort der Sieger aus dem Duell zwischen Karlsbad und Tours. Das erste Aufeinandertreffen in Tschechien entschieden die Franzosen mit 3:0 für sich.