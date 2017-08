Usain Bolt läuft am Samstag sein letztes 100-Meter-Rennen. Der hessische Sprinter Tim Helmke trat schon als Jugendlicher gegen den Superstar an. Im Gespräch erzählt er Anekdoten über den Weltrekordhalter, zweifelt aber auch an seiner Leistung.

Als sich Till Helmke vor 15 Jahren für die Junioren-Weltmeisterschaft in Jamaika qualifizierte, wurden die Athleten mit Taxis vom Flughafen zur Unterkunft gebracht. Am Steuer saß ein Einheimischer, der sich, nachdem er die Koffer mit dem "Germany"-Aufdruck ins Auto gehievt hatte, nach den Disziplinen der jungen Sportler erkundigte. "Ich habe gesagt: 200 Meter und gleich mal meine Bestzeit genannt", erinnert sich der Friedberger Ex-Sprinter heute. Die lag damals bei dem 18-Jährigen bei 20,81 Sekunden.

Helmke erinnert sich aber auch an die Antwort des Taxi-Fahrers: "Er meinte, das sei schnell. Aber sie hätten hier in Jamaika einen Jungen, der sei erst 15 Jahre alt und der renne um die 20,60 Sekunden. Ich dachte, da hat er bestimmt was falsch verstanden. Wer soll das denn sein?!"

Jung, schmächtig, sympathisch

Es war Usain Bolt. Der Mann, der in den folgenden Jahren als der bedeutendste Sprinter in die Leichtathletik-Geschichte eingehen sollte. Helmke lernte den damals noch schmächtigen Jamaikaner schnell kennen. Beide qualifizierten sich für das 200 Meter-Finale der Junioren-WM. Bolt startete auf Bahn drei, Helmke auf Bahn sieben – Bolt gewann in 20,61 Sekunden. "Das ganze Stadion stand Kopf. Normalerweise sind bei Juniorenmeisterschaften die Ränge ja nicht so gefüllt. Aber an diesem Abend war gefühlt ganz Kingston da." Der Lokalmatador hielt dem Druck stand und sagte später, dass es genau dieses Rennen war, das ihm das Gefühl gab, mental unschlagbar zu sein.

Wie war der junge Bolt, der an diesem Samstag sein letztes 100 Meter-Rennen bestreiten wird? Spürte man damals schon etwas von der Größe, zu der er werden sollte? "Ich habe ihn als sehr positiv in Erinnerung", sagt Helmke. "Ich kann mich gut an eine bestimmte Szene vor dem 200 Meter-Finale erinnern. Wir saßen im Callroom, dort wo die Sportler vor Stadion-Einlass warten müssen, und bekamen das Signal einzulaufen. Da stand Bolt auf und hat jeden Einzelnen von uns abgeklatscht und ‚Good luck’ gewünscht. Das ist bei mir hängen geblieben, denn das fand ich schon ordentlich und unter Sprintern eher unüblich.“

"Warum sollte ausgerechnet Bolt sauber sein?"

Während Helmke in den folgenden Jahren seine Bestzeit über 200 Meter auf 20,37 Sekunden steigerte, lief Usain Bolt bereits zwei Jahre nach dem gemeinsamen Finale das erste Mal unter 20 Sekunden. Künftig sollte kein Jahr mehr vergehen, ohne dass Bolt eine Zeit mit der 19 vor dem Komma gelang. Die Weltmeisterschaften 2009 machten ihn schließlich zur Legende: Zwei Mal Weltrekord über 100 und 200 Meter. Bei letzterer Disziplin war er bei einer Zeit von 19,19 Sekunden angelangt.

Till Helmke bei einem Rennen im Jahr 2007 Bild © Imago

"Ich habe es ihm gegönnt", sagt Helmke, der selbst Jahre lang festes Mitglied der deutschen 4x100 Meter-Staffel war. "Aber irgendwann ist es frustrierend, wenn man sieht, wie andere Athleten abgehen wie die Rakete und man selbst keine Chance hat. Vorher konnte ich noch mithalten – wie geht das?" Über diese Frage zerbricht sich nicht nur der einstige Athlet der LG Friedberg-Fauerbach den Kopf. Die Welt bewundert den schillernden Star Bolt und fragt sich zugleich: Ist das möglich? Bolt selbst sagt: "Ich bin echt." Und Helmke? "Es sind schon so viele Sprinter mit schlechteren Zeiten des Dopings überführt worden. Warum sollte ausgerechnet der schnellste Mann der Welt sauber sein? Ich bin da sehr skeptisch."

Ein Entertainer, der die Leichtathletik cooler macht

Fest steht: Bolt tut der Leichtathletik gut, macht sie ein bisschen cooler, aufregender, spaßiger." Seine jamaikanische Lockerheit kommt an. Ein Star, ohne vorher Faxen in die Kamera zu machen – undenkbar. Die mittlerweile berühmte Bolt-Geste im Ziel – ein Muss. "Er hat einfach unheimlich viel Entertainment-Potential. Er generiert eine Aufmerksamkeit für die Leichtathletik, die kein anderer Sportler für seine Sportart so hinbekommt", findet Helmke.

Nun wird der Sprint-Star sein letztes Einzelrennen machen und das bei der WM in London. Auch wenn Bolt bei weitem nicht in der Form seines Weltrekord-Jahres 2009 ist – ein Spektakel wird sein 100-Meter-Start allemal. Und wieder ist ein Hesse mit dabei: Julian Reus aus Hanau. Unwahrscheinlich, dass der beste deutsche Sprinter (Bestzeit über 100 Meter: 10,01 Sekunden) das Finale erreicht. Doch im Vor- oder Zwischenlauf könnte Reus neben Bolt an der Startlinie stehen. Für diesen Moment hat Helmke einen Tipp: "Er soll einfach die Stimmung im Stadion genießen und die notwendige jamaikanische Lockerheit mit auf die Bahn nehmen." Es wird das letzte Mal sein, dass man sich das von Usain Bolt abgucken kann.