Der Radsport hat die Straßen im Rhein-Main-Gebiet am 1. Mai fest im Griff. Klar, dass es da Verkehrsbehinderungen gibt. Wo es Verzögerungen gibt, erfahren Sie hier.

800.000 Zuschauer an der Strecke, 6.000 Radfahrer auf der Straße, 18 Rennen an einem Tag – der Radklassiker am 1. Mai bewegt die Massen. Auch bei der 56. Auflage der Traditionsveranstaltung wird es dabei zu Verkehrsbehinderungen in Frankfurt und den umliegenden Gemeinden kommen, die sich entlang der 218,7 Kilometer langen Strecke befinden.

Grob lässt sich die Verkehrsempfehlung so zusammenfassen: Lassen Sie das Auto wenn möglich stehen! Besonders auf den Autobahnen rund um Frankfurt gibt es Behinderungen. Konkret betroffen sind folgende Strecken:

Die A66 ist in Richtung Frankfurt an der Anschlussstelle (AS) Miquelallee zwischen 8.00 und 13.30 Uhr und an der AS Ludwig-Landmann-Straße von 8.00 Uhr bis 17 Uhr gesperrt.

Auf der A661 geht an der AS Oberursel zwischen 9 und 14 Uhr in beiden Richtungen nichts. An der AS Nieder-Eschbach gilt das für die Zeit von 9 bis 13.30 Uhr.

In der Stadt ist die Taunusanlage in Richtung Platz der Republik zwischen Bockenheimer Landstraße und Guiolettstraße bereits ab Sonntag um 12 Uhr geperrt. Dasselbe gilt für die Bockenheimer Anlage ab Eschenheimer Tor. Der Rundkurs um die Alte Oper ist am Sonntag sowieso dicht.

Entlang der Strecke kann es zu Verzögerungen kommen, wenn das Feld vorbeifährt. Ein Polizeiauto mit roter Flagge wird die Strecke vor dem Rennfeld sperren. Erst wenn die Strecke durch eine grüne Flagge freigegeben wird, kann der Verkehr wieder fließen.

Vorteile für die Öffis

Besser sieht es für diejenigen aus, die den öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Mit den S-Bahnen kommen Zuschauer, Pendler und alle anderen problemlos ans Ziel. Sie sind von keinen Einschränkungen betroffen. Auch im U-Bahn-Verkehr gibt es in Frankfurt keine Behinderungen, einzig die U2 und die U3 fahren außerhalb der Stadt nur mit Einschränkungen. Mehr Wagen in allen Bahnen sorgen dafür, dass alle ans Ziel kommen. Um ans Ziel des Rennens zu kommen, empfiehlt der RMV die S-Bahn zur Taunusanlage oder die U-Bahn zur Alten Oper zu benutzen.

Eine Verbesserung zum Vorjahr gibt es auf den Straßenbahn-Linien 11 und 12, die in diesem Jahr ungehindert über die Altstadtstrecke fahren. Einschränkungen gibt es auf der Linie 16, die zwischen 8 und 18 Uhr nur zwischen Oberrad Balduinstraße und der Haltestelle „Festhalle/Messe“ verkehrt. Auch die Busse fahren teilweise nicht die komplette Strecke. Betroffen sind die Linien 29, 32, 34, 36, 50, 58, 64, 72, 75. Der Ebbelwei-Express bleibt im Depot.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! live extra, 01.05.2017, 12 Uhr