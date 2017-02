Er war zwar nicht der Schnellste, dafür bewies Sebastian Vettel die größte Ausdauer: Beim Auftakt zu den Testfahrten in der Formel 1 hat der Heppenheimer Ferrari-Pilot eine gute Figur gemacht.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat sich stark aus der dreimonatigen Winterpause zurückgemeldet und zum Auftakt der ersten Testfahrten in Barcelona die Bestzeit gesetzt. Der 32-Jährige fuhr im Mercedes in 1:21,765 Minuten der Konkurrenz davon und verdrängte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) mit 0,113 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

Dafür fuhr der viermalige Champion Vettel in seinem Ferrari 128 Runden - so viele wie kein anderer. Platz drei sicherte sich Felipe Massa (Brasilien/+0,311) im Williams, der neue Silberpfeil-Pilot Valtteri Bottas (Finnland/+1,404) wurde Sechster. Der 27 Jahre alte Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg war am Montagmorgen in der ersten Session im Einsatz gewesen, Hamilton übernahm am Mittag das Steuer des favorisierten W08 und war sogar schneller als bei seiner Pole Position im Vorjahr.

Saisonstart Ende März

An seinem ersten Tag für Renault kam Nico Hülkenberg (Emmerich) mit einem Rückstand von über drei Sekunden nicht über Platz neun hinaus. Der neue Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein (Worndorf) ist in der ersten Testwoche nach einer Rückenverletzung nur Zuschauer. Der 22-Jährige will vom 7. bis 10. März in der zweiten und letzten Testphase vor dem Saisonauftakt am 26. März in Melbourne/Australien ins Geschehen eingreifen. Dazu muss Ende der Woche jedoch noch die Freigabe der Ärzte erfolgen.

