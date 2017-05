Formel 1 in Spanien

Rot und Silber wollen auch beim Großen Preis von Spanien den Sieg unter sich ausmachen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet nach einem hochspannenden Qualifying am Sonntag von Platz zwei ins Rennen.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis von Spanien. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus England setzte sich im Qualifying in Barcelona vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) durch. Auf dem Circuit de Catalunya ist Startplatz eins besonders wertvoll: 13-mal in den letzten 16 Jahren ging der spätere Sieger von der Pole Position ins Rennen.

Bitter für Vettel: Der Hesse war in seinem abschließenden Versuch klar auf Bestzeitkurs, leistete sich aber unmittelbar vor dem Ziel eine Unsicherheit, die ihn die sicher geglaubte Pole Position noch kostete. "Ich komme schon so viele Jahre hierher, aber diese letzte Schikane macht mir immer Schwierigkeiten", haderte Vettel. "Ein bisschen mehr wäre drin gewesen. Aber ich bin sehr zufrieden."

Hamilton auf Sennas Spuren

Für Hamilton ist es die dritte Pole auf dem Circuit de Catalunya und die 64. seiner Formel-1-Karriere. Damit liegt der 32-Jährige nur noch eine Pole hinter dem legendären Brasilianer Ayrton Senna und vier hinter Rekordhalter und Rekordweltmeister Michael Schumacher. 2014 gelang Hamilton sein bislang einziger Sieg in Barcelona.

Im Rennen am Sonntag (14 Uhr) startet Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) von Platz 13. Pascal Wehrlein (Worndorf) belegte im Sauber im Qualifying Rang 15.

