Mit dem zweiten Sieg im dritten Rennen hat Formel-1-Pilot Sebastian Vettel endgültig seine Ambitionen auf den WM-Titel untermauert. Der Heppenheimer kann von seinem Ferrari gar nicht genug bekommen. Mercedes ist alarmiert.

Mit dem Rosenwasser auf dem Podium wollte sich der überglückliche Sebastian Vettel nicht zufrieden geben. "Darf man an Ostern was trinken? Ich denke, ja", scherzte der viermalige Weltmeister nach seinem Sieg im Formel-1-Ferrari beim Großen Preis von Bahrain. Gegen diesen Vettel in Titelform vergangener Zeiten half Rivale Mercedes mit Superstar Lewis Hamilton nicht mal die sonst verpönte Stallregie: Gleich zweimal lotsten die Teamverantwortlichen den Briten an Pole-Mann und Neu-Kollege Valtteri Bottas vorbei.

Schuld ist Vettel. "Das wird eine Schlacht in dieser Saison - und anscheinend keine für Feiglinge", schrieb der britische "Guardian." Mit dem zweiten Sieg im dritten Rennen und damit dem besten Saisonstart der Scuderia seit 2008 sowie der WM-Führung mit sieben Punkten Vorsprung ist Vettel nun erstmal der, den es zu schlagen gilt. "Vettel ist nicht nur eine Fata Morgana", meinte Spaniens "El mundo": "Ein intensiver roter Blitz hat die Jungs in den Silberpfeilen geblendet."

Mercedes erwartet Kopf-an-Kopf-Rennen

Kleinigkeiten werden in diesem Jahr über die WM entscheiden, das wissen alle. "Wir sind ganz nah aneinander dran. Das wird genauso eng weitergehen", betonte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. 68 Punkte hat Vettel, auf 61 kommt Hamilton. Bottas ist Dritter mit 38 Punkten und muss sich teamintern bereits hinten einordnen.

Zitat „Zur Hälfte des Rennen hab' ich mich schon drauf gefreut, das nächste Mal in den Wagen zu springen.“ Zitat von Sebastian Vettel über seinen Ferrari Zitat Ende

Mercedes vereint die Kräfte, um Vettel zu schlagen, der von seinem neuen Ferrari gar nicht genug bekommen kann. "Zur Hälfte des Rennen hab' ich mich schon drauf gefreut, das nächste Mal in den Wagen zu springen", sagte er. An diesem Dienstag bei den offiziellen Testfahrten in Sakhir ist es schon wieder soweit. Diesmal will auch Hamilton, der bei Proberunden oftmals aus diversen Gründen verhindert war, ran. Denn auch der 32 Jahre alte 54-malige Grand-Prix-Gewinner weiß, was die "Gulf Daily News" am Montag titelte: "Vettel hat die Sieger-Formel gefunden."

Das deutsche Omen in Bahrein

Und die soll bis zum Saisonende gültig sein. Ferraris oberster Boss schrieb wie schon nach dem Sieg in Australien umgehend eine Nachricht an das Team. "Wir sind nun absolut zuversichtlich, dass unser Sieg in Melbourne nicht nur ein einmaliger Erfolg war, sondern dass wir bis zum Ende bei dieser WM vorn dabei sind", betonte Sergio Marchionne. Ob er dabei wusste, dass deutsche Siege in Bahrain mit Blick auf die WM ein gutes Omen sind? Jedenfalls holten Michael Schumacher 2004 im Ferrari, Vettel 2012 und 2013 im Red Bull und Nico Rosberg 2016 den Sieg in Sakhir und am Ende der Saison den WM-Titel.

