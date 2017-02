Gleich vier Sportreporter des Hessischen Rundfunks haben die Chance auf Preise. Während Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister für Radio-Beiträge geehrt werden, sind Ralf Scholt und Florian Naß für Fernseh-Kommentare nominiert. Auch die Sendung heimspiel! steht zur Wahl.

Olympische Spiele, Fußball-Europameisterschaft und Titelgewinn der Handball-"Bad Boys": Das Sportjahr 2016 hatte viele Höhepunkte zu bieten. Vier Journalisten des Hessischen Rundfunks sind nun für ihre Beiträge zu diesen Ereignissen für Preise nominiert.

Weitere Informationen Hintergrund: Der Herbert-Zimmermann-Preis Der Herbert-Zimmermann-Preis des Verbandes Deutscher Sportjournalisten prämiert unter anderem in den Kategorien "Bester Beitrag" und "Beste Live-Reportage" Leistungen aus der deutschen Radiolandschaft. Eine Jury hat jeweils zwei der Einsendungen ausgewählt, der zweite Platz sind Brockmeier sowie Hofmeister/Dahl somit sicher. Der Preis wird seit 1985 vergeben und erinnert an den legendären Reporter Herbert Zimmermann, der durch seine Radioreportage vom Wunder von Bern 1954 bekannt wurde. Ende der weiteren Informationen

Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister stehen in der Endauswahl des Herbert-Zimmermann-Preises des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Hofmeister ist in der Kategorie "Beste Live-Reportage" mit der Übertragung des Elfmeterschießens beim Viertelfinale der Fußball-EM zwischen Deutschland und Italien nominiert. Zusammen mit seinem WDR-Kollegen Holger Dahl war er beim packenden 7:6-Sieg des DFB-Teams in zahlreichen ARD-Radiosendern zu hören. "Ich freue mich total über diese Nominierung. Sie unterstreicht, wie einzigartig emotional Live-Sport gerade im Hörfunk sein kann", sagte Hofmeister. Die Nominierung sei für das gesamte Radioteam der ARD bei der EM 2016 eine tolle Belohnung.

Über TV-Preisträger wird abgestimmt

Brockmeier wird in der Kategorie "Beiträge" für seine Story über Tennis-Profi Angelique Kerber geehrt. Sein Beitrag mit dem Titel "If I can make it there..." behandelte Ende August die Chancen von Angelique Kerber, ausgerechnet in New York Nummer eins der Weltrangliste zu werden. "Ich weiß, welch starke Radio-Beiträge bei der Fußball-EM oder bei den Olympischen Spielen entstanden sind. Dass die Jury sich dann trotzdem dazu entscheidet, meine Geschichte über Kerber bei den US Open zu prämieren, freut mich wie Bolle." Verliehen werden die Preise am 13. März in Hannover.

Weitere Informationen Deutscher Sportjournalistenpreis Der Deutsche Sportjournalistenpreis wird alle zwei Jahre in insgesamt neun Kategorien vergeben. Abstimmen dürfen hier nur deutsche Spitzen-Sportler und ihre Trainer. Zum Voting geht es hier. Ende der weiteren Informationen

Im Bereich Fernsehen werden die Preise am 3. April in Hamburg verliehen, nach einer Abstimmung durch deutsche Spitzen-Sportler und ihre Trainer. Hier stehen hr-Sportchef Ralf Scholt und Florian Naß als "Beste Sportkommentatoren" zur Wahl. Außerdem kann für das hr-heimspiel! in der Kategorie "Beste Sportsendung" abgestimmt werden. "Gerade weil wir ein eher kleiner Sender sind, freut es mich sehr, dass gleich vier unserer Reporter und unsere Sendung nominiert sind", kommentierte Scholt.