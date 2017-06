Die Diskussion um das zunehmend testosterongesteuerte WM-Duell zwischen den Kontrahenten Sebastian Vettel und Lewis Hamilton reißt nicht ab. Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve kann die ganze Aufregung allerdings absolut nicht verstehen.

Der Streit zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton erhitzt zurzeit die Gemüter in der Formel-1-Welt. Nach Vettels Rammstoß gegen den Mecedes-Piloten ging der Brite den Heppenheimer verbal an, drohte sogar mit Prügel. Auch von anderer Stelle muss Vettel viel Kritik für seinen Rempler einstecken.

Villeneuve versteht die Aufregung nicht

Einer, der sehr genau weiß, worüber er redet, ist dem in der Kritik stehenden Vettel derweil zu Hilfe geeilt. "Seb und Lewis waren ungefähr 20 Stundenkilometer schnell, also was soll's", sagte der frühere Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve dem Portal motorsport.com. Der Crash zwischen ihm und Michael Schumacher 1997 in Jerez sei eine ganz andere Situation gewesen: "Überhaupt nicht vergleichbar." Die Aktion von Vettel gegen Hamilton sei zwar "hässlich und unnötig", aber keinesfalls gefährlich gewesen.

"Überhaupt kein großes Ding. Lewis hat einen Bremstest mit Seb gemacht, und ich hätte an Sebs Stelle genauso reagiert, wie er es getan hat", sagte Villeneuve. Die Zehn-Sekunden-Strafe, die Vettel dafür erhalten hatte, sei "die maximal mögliche und absolut ausreichend" gewesen.

"Cool, absolut vertretbar"

Ex-Weltmeister Jaques Villeneuve Bild © Imago

Zudem ist Villeneuve davon überzeugt, dass Vettel seinen Ferrari nicht mit Absicht seitlich in Hamiltons Mercedes gerammt hat: "Dabei riskiert man, dass das eigene Auto demoliert wird, und das will keiner. Seb hat rumgestikuliert, dabei ist der Ferrari ein bisschen nach rechts gerutscht." Das passiere eben, "wenn man nur eine Hand am Lenkrad hat. Wenn du jemanden vorsätzlich rammst, lässt du beide Hände am Steuer", sagte der Kanadier.

Grundsätzlich findet Villeneuve die heißdiskutierte Szene im Rückblick sogar "cool, absolut vertretbar. Da seien halt "zwei Jungs, die um die WM kämpfen und sauer aufeinander werden, aber niemand ist zu Schaden gekommen. Was also ist das Problem?" Die hitzig diskutierte Attacke der beiden Superstars sei außerdem bei weitem nicht so schlimm gewesen "wie die Aufforderung von Lewis an sein Team, Bottas als Hindernis für Vettel einzusetzen. Das war wirklich unmöglich".

Geteilte Meinungen in der Formel 1-Welt

Auch Formel-1-Kollege Nico Hülkenberg will Vettel nicht verteufeln. "Es sieht natürlich komisch aus, was Lewis macht, aber Sebastian muss auch nicht so eng dahinter sein", sagte der Emmericher in seiner Sport1-Kolumne: "Die Strafe kann ich nachvollziehen und auch ein bisschen die Reaktion von Sebastian."

Christian Klien sieht das alles ganz anders. "Im Fußball wäre es eine Rote Karte gewesen, und die hätte man hier auch zeigen können", sagte der frühere Formel-1-Fahrer in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei ServusTV. Vettel seien einfach "die Sicherungen durchgebrannt", die Zehn-Sekunden-Strafe sei "viel zu milde" gewesen.

Weitere Konsequenzen für Vettel?

Ein Glaubenskrieg, in dem sich der Automobil-Weltverband FIA bislang bedeckt hält. FIA-Pressesprecher Matteo Bonciani ließ Anfragen, ob Vettel als eine Art Wiederholungstäter möglicherweise noch mehr Ungemach droht, konsequent unbeantwortet. Vettel äußerte sich dazu bisher nicht.