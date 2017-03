Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben Nerven wie Drahtseile bewiesen. Beim SC Potsdam gewannen die Hessinnen am Montag das entscheidende dritte Spiel und schafften damit den Sprung ins Halbfinale.

Der VC Wiesbaden steht im Halbfinale der Bundesliga-Playoffs. Die Volleyballerinnen aus der Landeshauptstadt setzten sich im alles entscheidenden Spiel beim SC Potsdam mit 3:1-Sätzen (25:19, 16:25, 25:20, 25:21) durch und gewann damit die Best-of-three-Serie mit 2:1. Mittelblockerin Molly McCage wurde zur besten Spielerin der Partie gekürt.

Der Unterschied: Der VCW präsentierte sich in den entscheidenden Phasen schlichtweg abgebrühter als die Gastgeberinnen. "Ich denke, wir haben verdient gewonnen", meinte auch VCW-Trainer Dirk Groß. Im Halbfinale treffen die Hessinnen nun auf Schwerin. Das erste Spiel findet am 5. April in Schwerin statt.