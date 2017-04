Volleyball-Bundesligist United Volleys ist im Playoff-Halbfinale gegen Berlin in Rückstand geraten. Die Hessen traten gegen den Titelverteidiger mutig auf, mussten sich am Ende aber klar geschlagen geben.

Nach dem Aus im Europapokal drohen die United Volleys Rhein-Main auch im Halbfinale der Bundesliga-Playoffs zu scheitern. Die Frankfurter verloren am Samstag das Auftaktspiel bei den Berlin Volleys glatt mit 0:3. Ein besonderer Krimi war immerhin der erste Satz, den die Hausherren letztlich mit 33:31 gewinnen konnten. Die weiteren Sätze gaben die Volleys mit 23:25 und 17:25 ab.

In der "Best-of-three"-Serie ist aber noch nichts entschieden. Am Sonntag (16. April, 16 Uhr) laden die Frankfurter zum zweiten Spiel in die heimische Ballsporthalle ein. Dann soll die Auftakt-Pleite in Vergessenheit geraten.