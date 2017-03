Sie sind heiß auf Medaillen und wollen zeigen, was in ihnen steckt: Vier Athletinnen aus Hessen präsentieren sich bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Belgrad. Wer von ihnen kann am Ende eine Medaille einsacken?

Die Oscars sind gerade erst verliehen worden, da geht es schon wieder um Auszeichnungen. In unserem Blickpunkt dabei: Vier hessische Spitzensporter. Für sie ist Hollywood aber ganz weit weg. Der Fokus richtet sich stattdessen gen Südosteuropa: In Belgrad, wo die Hallen-EM der Leichtathleten am Freitag startet, wollen Pamela Dutkiewicz, Lisa Mayer, Claudia Salman-Rath und Maryse Luzolo ihre Bestleistung abrufen, um am Ende möglichst weit oben zu stehen. Wer kann mit einer Medaille in die Heimat zurückkehren?

Großes Kino mit der Überfliegerin

Aktuell gilt sie als schnellste Hürdensprinterin Europas: Pamela Dutkiewicz ist in der besten Form ihrer bisherigen Karriere. Vor zwei Wochen bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig holte sie den Titel über 60 Meter Hürden, in derselben Disziplin soll auch in Belgrad eine Medaille her. Die 26-Jährige erreichte im Vorjahr das Halbfinale bei Olympia und zeigte eine beachtliche Leistung gegen die Weltspitze. Aktuell ist die Kasselerin, die für den TV Wattenscheid startet, führend in der Jahresbestenliste. Diese Position möchte sie jetzt bei der Hallen-EM verteidigen. Für Hessen winkt mit ihr goldenes Edelmetall, und zwar im Finale am Freitag um 19.55 Uhr.

Pamela Dutkiewicz, Hessin und aktuell schnellste Hürdensprinterin Europas. Bild © Imago

Spotlight auf die Sprinterin aus Gießen

In Leipzig reichte es für Bronze, auf internationalem Parkett möchte Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar nun noch "ein paar Hundertstel rauskitzeln". Das versprach sie ihren Fans, nachdem die Entscheidung gefallen war, in Belgrad zu starten. Ihre starke Leistung bei den Deutschen Hallenmeisterschaften eröffnete Mayer die Chance auf den internationalen Wettkampf. Sie tritt an über die 60 Meter-Kurzdistanz und ist aktuell in absoluter Topform: 7,18 Sekunden in Leipzig bedeuteten persönliche Bestleistung für die schnelle Mittelhessin. Sie geht am Samstag um 09.45 Uhr erstmals an den Start, Halbfinale und Finale folgen am Sonntag um 16.00 Uhr beziehungsweise um 18.10 Uhr.

Gelingt wieder eine persönliche Bestleistung? Lisa Mayer geht im Sprint an den Start. Bild © Imago

Vorhang auf für die hessischen Weitspringerinnen

Auch im Weitsprung sind hessische Medaillen greifbar: Die bekannte Siebenkämpferin Claudia Salman-Rath von der LG Eintracht Frankfurt und ihre Trainingspartnerin Maryse Luzolo, die für den Königsteiner LV startet, treten in Belgrad im Weitsprung an. Vor allem auf Salman-Rath ruhen dabei viele Hoffnungen: In Leipzig holte sie Gold, was natürlich auch Luzolo freute. Die 21-Jährige selbst konnte in Leipzig keine Medaille holen, ist aber trotzdem in guter Form. Vor drei Wochen stellte sie in Berlin mit 6,58 Meter ihre persönliche Bestleistung auf. Die beiden Kolleginnen treten in Belgrad am Samstag um 12 Uhr erstmals auf Belgrads Bühne, das Finale steigt am Sonntag um 17.40 Uhr.

Claudia Salman-Rath (links) und Maryse Luzolo: Die Trainingspartnerinnen wollen sich im Weitsprung gut verkaufen. Bild © Imago

And the Medal goes to…Hessen? Die Chancen stehen gut. Vier hessische Sportlerinnen in guter Form wollen in Belgrad an zuletzt überzeugende Leistungen anknüpfen und freuen sich auf intensive Wettkämpfe. Die Gefahr, dass am Ende der falsche Gewinner verkündet wird, ist in der Leichtathletik übrigens sehr viel geringer als bei den Oscars.

