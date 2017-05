zum Artikel Tischtennis-WM : Boll und Franziska locker weiter

Hessens Tischtennis-Stars Timo Boll und Patrick Franziska haben ihre Auftakthürden bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf locker genommen. Am frühen Mittwochabend will Ruwen Filus den beiden in die zweite Runde folgen. [mehr]