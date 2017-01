Andreas Wellinger hat die Konkurrenz bei der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Willingen abgehängt. Auch Lokalmatador Stephan Leyhe qualifizierte sich souverän für das Springen am Sonntag.

Andreas Wellinger hat den deutschen Skispringern einen verheißungsvollen Start in den Heim-Weltcup in Willingen beschert. Der Team-Olympiasieger gewann am Freitag die Qualifikation für den Einzelwettbewerb und untermauerte damit seine Ambitionen auf einen Podestplatz. Wellinger sprang in der Ausscheidung 141,5 Meter weit und kassierte dafür 2.000 Euro Prämie. Der 21-Jährige verwies die slowenischen Brüder Peter und Cene Prevc auf die Plätze.

In der Konkurrenz am Sonntag (15 Uhr) sind wie erwartet alle sechs DSV-Springer dabei. Auch Lokalmatador Stephan Leyhe, der mit 130,5 Metern auf Rang zehn kam, Karl Geiger als Zwölfter und Andreas Wank auf Platz 13 meisterten die Qualifikation souverän. Richard Freitag (129 Meter) und Markus Eisenbichler, der auf 134,5 Meter kam, waren fix qualifiziert.

Ein starkes Ausrufezeichen setzte Vierschanzentourneesieger Kamil Stoch aus Polen, der mit weniger Anlauf auf die Tagesbestweite von 145 Metern segelte. Am Samstag steht zunächst ein Teamwettbewerb auf dem Programm.