Popstars, Sprintkönige und Lokalmatadore: Der Frankfurter Radklassiker lockt am 1. Mai mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld. Auch die Strecke durch den Taunus hat es wieder in sich.

Auf der Taunus-Schleife ist in diesem Jahr wieder ein Weltklassefeld unterwegs. Nach der Übernahme durch den Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) gehört das traditionsreiche Rennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt" am 1. Mai wieder zur ersten Liga des Radsports in der Welt. Dank der erhöhten Attraktivität haben diesmal gleich elf World-Tour-Teams gemeldet. Angeführt wird das Feld vom slowakischen Doppel-Weltmeister Peter Sagan sowie den deutschen Assen John Degenkolb, André Greipel, Marcel Kittel und Tony Martin.

Nur einer fehlt

"Wir wollen die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen", sagte der ASO-Verantwortliche Claude Rach am Donnerstag bei der Fahrervorstellung in Frankfurt. Für den Luxemburger ist die Hatz über mehr als 200 Kilometer vom Startort Eschborn bis ins Ziel vor der Alten Oper in Frankfurt der "krönende Abschluss der Frühjahrsklassiker". Alles, was im Radsport aktuell Rang und Namen hat, ist bis auf den Niederländer Greg van Avermaet am Start. "Das ist gar nicht so schlecht", meinte Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel mit einem Grinsen.

Auch ohne van Avermaet ist die Konkurrenz für den Sieger von 2011 schwer genug. Erstmals dabei ist Weltmeister Sagan, der für das deutsche Team BORA-hansgrohe strampelt. Sagan, der fünf Mal das Grüne Trikot bei der Tour de France gewann, gilt als Popstar des Radsports. "Er ist ein Typ und tut der Branche gut", meinte Rach.

Martin kennt jeden Buckel

Neuling auf der Taunus-Schleife ist auch Marcel Kittel (Quick-Step Floors), der wie André Greipel (Lotto Soudal) auf eine Sprintankunft hofft. Nicht außer Acht lassen dürfen die Sprinter den Sieger von 2014 und 2016, Alexander Kristoff aus Norwegen (Katusha Alpecin), der Zweitfahr-Weltmeister Tony Martin an seiner Seite hat. Der Eschborner kennt jeden Buckel im Taunus.

Die Strecke hat es in sich und ist einem World-Tour-Rennen absolut würdig. Auf dem Streckenplan steht wieder der Schulberg in Eppstein, der auch gern wegen seiner knapp 20 Prozent Steigung "Schmerzberg" genannt wird. Gleich vier Mal muss der Mammolshainer Stich bewältigt werden. Oft hat sich an dem kurzen aber knackigen Anstieg bei diesem Rennen die Spreu vom Weizen getrennt.

Degenkolb besonders motiviert

Degenkolb, der sich nach seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr wieder gut in Form fühlt, ist heiß auf den Sieg. Bei seinem neuen Rennstall Trek-Segafredo ist der 28-Jährige schnell in eine Führungsrolle geschlüpft. "Die Wertigkeit des Rennes ist noch einmal größer geworden. Ich fahre praktisch direkt an meiner Haustür vorbei. Das setzt noch einmal Kräfte frei", sagte er.

