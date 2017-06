Die deutschen Schwimmer müssen bei den deutschen Meisterschaften in Berlin als Reaktion auf die Olympia-Pleite harte Normen erfüllen. Die anspruchsvollen Zeiten sind auch für einen Weltmeister wie Marco Koch keine Selbstverständlichkeit.

Auch der Schwimm-Weltmeister muss sich für das WM-Ticket mächtig strecken. Marco Koch muss für die Qualifikation für den Saisonhöhepunkt in etwa so schnell schwimmen wie vor einem knappen Jahr im Olympia-Finale. "Solche Zeiten schüttelt man nicht so leicht aus dem Ärmel", sagte der 27 Jahre alte Brustschwimmer vor den am Donnerstag beginnenden Titelkämpfen in Berlin.

Ein Jahr 2016 mit gemischten Gefühlen liegt hinter Koch. Der Weltrekord und der doppelte WM-Titel auf der Kurzbahn sorgten für ein goldenes Ende der Olympia-Saison. Doch viel, viel lieber wäre der beste deutsche Schwimmer der vergangenen Jahre in Rio der Schnellste gewesen. "Es ist natürlich traurig, dass es zu dem Zeitpunkt, an dem es am wichtigsten gewesen wäre, nicht zu 100 Prozent gepasst hat, weil man krank oder verletzt war. Aber so ist der Sport, das kann man nicht ändern", sagte der Darmstädter.

Mit Traininsumstellung zum Erfolg

Koch ist keiner, der lange damit hadert. Nach den Sommerspielen am Zuckerhut richtete er den Blick schnell nach Tokio. In drei Jahren will er in diesem einen Rennen seine Bestleistung abrufen. Gleich nach Olympia nahm er bis zu 13 Kilogramm ab und verlor trotz der Diät innerhalb weniger Wochen nicht seine Leistungsfähigkeit.

Und vor dieser Saison, die bei der WM vom 14. bis 30. Juli in Budapest ihren Höhepunkt hat, optimierte Koch das Krafttraining. "Das hat sehr lange gedauert, bis ich wieder ein Gefühl für die neue Kraft bekommen habe. Erst seit ein paar Wochen fühle ich mich wieder wie ein Schwimmer", berichtete der Langbahn-Weltmeister von 2015.

Hohe Hürde für das WM-Ticket

In Rio belegte Weltmeister Koch in 2:08,00 Minuten Rang sieben über 200 Meter Brust. Für das WM-Ticket muss er in Berlin im Finale 2:08,20 erreichen. Es sind insgesamt für die älteren Athleten die Zeiten gefordert, die bei Olympia den Endlauf gebracht hätten. "Das ist ein Brett, auch für ihn. Das macht er mit Sicherheit nicht im Vorbeigehen", sagte Chefbundestrainer Henning Lambertz. "Bei der DM ist er noch nie so schnell geschwommen, wie er schwimmen muss. Aber das ist der Maßstab in der Welt. Und wenn wir uns mit der Welt messen wollen, müssen wir in der Lage sein, solche Zeiten zu schwimmen."

Die harten Normzeiten sind eine Reaktion auf die Olympia-Pleite ohne Medaille. Nur wenige ältere deutsche Schwimmer werden es daher wohl in das WM-Team schaffen. Für die U23-Athleten gelten vereinfachte Normen. Die deutsche Auswahl soll für die Zukunft geformt werden. Doch ohne Topathleten wie Koch geht es nicht. Ob in Tokio 2020 oder bei der WM in diesem Jahr, der Weltmeister zählt immer zu den Medaillenkandidaten. "Das Ziel ist wie immer eine Zeit, denn das ist das einzige, was ich beeinflussen kann. Man strebt immer nach der persönlichen Bestzeit", sagte Koch. Den Erfolgshunger von Koch schätzt auch Lambertz. "Er ist aktuell unser bestes Pferd im Stall, ohne das despektierlich zu meinen", sagte Lambertz. "Ich denke, dass er uns weiter viel Freude über 200 Meter Brust machen wird." Erst in Berlin, dann in Budapest - und erst recht in drei Jahren in Tokio.