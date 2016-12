Es war eine höchst emotionale Ehrung: Der Wetzlarer Turn-Star und Olympiasieger Fabian Hambüchen wurde in Baden-Baden als "Sportler des Jahres" 2016 ausgezeichnet.

Turn-Held Fabian Hambüchen aus Wetzlar bekam von Freundin Marcia einen dicken Kuss, Tennis-Queen Angelique Kerber strahlte im Glitzerkleid über das ganze Gesicht, die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst klatschten sich lässig ab: Hambüchen, Kerber sowie das Duo Ludwig/Walkenhorst sind die "Sportler des Jahres" 2016. Dies ergab die Abstimmung unter mehr als 3.000 Sportjournalisten. Die rund 750 Gäste im Kurhaus von Baden-Baden spendeten den Siegern am Sonntagabend bei der 70. Auflage der Gala begeisterten Applaus.

Zum Ende seiner internationalen Karriere folgt Hambüchen auf Triathlet Jan Frodeno und wurde zum insgesamt zweiten Mal nach 2007 geehrt. Zweifel an der Kür des Hessen gab es nicht. Der 29-Jährige (3.695 Punkte) setzte sich vor Ironman-Weltmeister Frodeno (2.410) und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg aus Wiesbaden (1.487) durch. "Das Jahr hat so bescheiden begonnen", resümierte Hambüchen, der von Rosberg umarmt wurde, "besser hätte es aber nicht kommen können."

Weitere Informationen Ein Portrait über Fabian Hambüchen finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

In der Bundesliga geht es noch weiter

Hambüchens Auszeichnung in Baden-Baden ist der festliche Schlussakt eines herausragenden Jahres. Seine internationale Karriere hatte er mit der goldenen Reck-Übung im Olympia-Finale von Rio beendet. In der Bundesliga will der an der Schulter lädierte Athlet von Saison zu Saison schauen. "Ich probiere, das so lange weiter zu machen, so lange es geht", sagte Hambüchen.