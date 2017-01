Leyhe bei Abbruch-Springen in Innsbruck bester Deutscher

Der dritte Wettbewerb der Vierschanzentournee war schneller beendet als geplant. Wegen starken Windes und einbrechender Dunkelheit musste das Skispringen in Innsbruck am Mittwoch nach dem ersten Durchgang abgebrochen werden.

Der Willinger Stephan Leyhe trotzte den widrigen Bedingungen und belegte mit 120,5 Metern als bester Deutscher Rang elf. In der Gesamtwertung hat er sich dadurch auf den achten Platz vorgearbeitet.

Einen ordentlichen Wettkampf lieferten auch Andreas Wellinger als 13. und Karl Geiger auf Rang 15 ab. Richard Freitag kam dagegen nur auf den 30. Platz. Severin Freund hatte am Dienstagabend wegen eines grippalen Infekts die Tournee verlassen.

Norwegen in Innsbruck und der Gesamtwertung auf Rang eins

Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande mit einem Satz auf 128,5 Meter . Damit übernahm er vor dem Finale am Freitag in Bischofshofen auch die Führung in der Gesamtwertung vor Kamil Stoch aus Polen, der Vierter wurde. Tageszweiter wurde Tandes Landsmann Robert Johansson, der auf 133 Meter kam. Dahinter folgte der Russe Jewgeni Klimow.