Davis Cup in Frankfurt

Das deutsche Davis-Cup-Team hat den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Mit einer Niederlage setzte Alexander Zverev einen Schlussstrich unter das enttäuschende Wochenende in Frankfurt.

Spitzenspieler Alexander Zverev verlor am Sonntag das dritte Einzel gegen die belgische Nummer eins Steve Darcis mit 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10) und verpasste damit in der Partie der ersten Runde den Ausgleich zum 2:2. Das letzte Einzel, das Mischa Zverev gegen Ruben Bemelmans mit 5:7, 1:6 verlor, war damit bedeutungslos.

Damit ist die viel beschworene Aufbruchstimmung im deutschen Herren-Tennis schon wieder vorbei. Nach den tollen Auftritten der Brüder Zverev in Melbourne bei den Australian Open wollte das deutsche Team in diesem Jahr auch im Davis Cup angreifen - und scheiterte jetzt völlig unnötig gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft aus Belgien bereits in der ersten Runde.

Statt im April im Viertelfinale geht es für die deutsche Mannschaft nun erst im September in der Relegation weiter. Zverev hatte am Freitag sein Einzel gegen Arthur de Greef gewonnen, der eine Punkt war für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes am Ende aber zu wenig.

Zweite Niederlage für Alexander Zverev

Gemeinsam mit seinem Bruder Mischa hatte Alexander Zverev am Samstag bereits das Doppel gegen Belgien verloren. Die Zverevs unterlagen im ersten gemeinsamen Auftritt eines Brüderpaars im DTB-Team gegen Ruben Bemelmans und Joris De Loore nach 3:13 Stunden 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6.

Am Freitag hatte Philipp Kohlschreiber (Augsburg) das Auftakteinzel gegen Steve Darcis nach fast vier Stunden im Tiebreak des fünften Satzes verloren, Alexander Zverev glich mit seinem ersten Davis-Cup-Sieg gegen den Weltranglisten-143. Arthur De Greef aus.