Auf großes Tennis und großen Fußballsport folgt große Ehre: Die hr-Reporter Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister dürfen sich nach herausragenden Leistungen im Radio über eine Auszeichnung durch den Verband Deutscher Sportjournalisten freuen.

Brockmeier hat den Sprung in die Endauswahl für den Herbert-Zimmermann-Preis in der Kategorie "Beiträge" mit einer Story über Tennis-Profi Angelique Kerber geschafft. Hofmeister ist in der Kategorie "Beste Live-Reportage" mit der Übertragung des Viertelfinals der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Frankreich zwischen Deutschland und Italien nominiert. Zusammen mit seinem WDR-Kollegen Holger Dahl war er beim packenden 6:5-Sieg des DFB-Teams - und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale - in einer hochemotionalen Art und Weise in zahlreichen ARD-Radiosendern zu hören.

"Ich freue mich total über diese Nominierung. Sie unterstreicht, wie einzigartig emotional Live-Sport gerade im Hörfunk sein kann", sagte Hofmeister. Die Nominierung sei für das gesamte Radioteam der ARD bei der EM 2016 eine tolle Belohnung.

"Als Reporter ist man oft gerade dann am besten, wenn man hinterher nicht mehr weiß, was man in den entscheidenden Momenten gerufen hat. Ein solcher Abend war dieses EM-Viertelfinale." Alles, was man vorbereitet habe, sei irgendwann egal gewesen. "Holger Dahl und ich haben uns diesem epischen Fußballabend in unserer fast dreistündigen Vollreportage für die ARD-Radiowellen in jeder Hinsicht hingegeben."

Brockmeier: "Freut mich wie Bolle"

Genauso groß sind Freude und Dankbarkeit über die Nominierung bei Tennis-Experte Brockmeier. Sein Beitrag mit dem Titel "If I can make it there..." behandelte Ende August die Chancen von Angelique Kerber, ausgerechnet bei den US Open in New York Nummer eins der Weltrangliste werden zu können - was ihr auch gelang. Die Story war ebenfalls deutschlandweit zu hören.

"Ich war Teil des ARD-Teams bei der Fußball-EM und den Olympischen Spielen und weiß daher, welch starke Radio-Beiträge allein bei diesen beiden herausragenden Sportereignissen entstanden sind", so Brockmeier. "Dass die Jury sich dann trotzdem dazu entscheidet, meine Geschichte über Kerber bei den US Open zu prämieren, freut mich wie Bolle."