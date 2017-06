Rekordeuropameister Timo Boll hat bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf das Achtelfinale im Einzel erreicht. Der Odenwälder besiegte am Freitag den Südkoreaner Jang Woojin und hielt so seinen Traum von einer Medaille am Leben.

Boll gewann sein Drittrunden-Match gegen den Südkoreaner Jang Woojin 4:1. In der Runde der besten 16 trifft Boll, der bei den Titelkämpfen in seiner sportlichen Wahlheimat gegen Jang erstmals einen Satz verlor, entweder auf den Portugiesen Marcos Freitas oder den Franzosen Tristan Flore.

"Die Jungs wollen mich alle ärgern, aber ich versuche, dagegen zu halten", sagte Boll nach seinem Erfolg augenzwinkernd: "Es war schwer, Jangs Aufschläge waren sehr knifflig. Jetzt kommen nur noch schwere Gegner, aber wenn ich weiter so gut spiele, kann ich beide schlagen, aber ich muss dafür sicher ans Limit gehen."

Der Fuldaer Ruwen Filus kann Boll am Freitagabend ins Achtelfinale folgen. Gegen 20.30 Uhr trifft er auf Pak Nam Ng aus Hongkong.