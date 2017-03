Die türkische Stadt Bursa hat ihre Konsequenzen aus dem anhaltenden Konflikt zwischen der Türkei und Deutschland gezogen: Sie setzt die Städtepartnerschaft mit Darmstadt aus. Oberbürgermeister Partsch erfuhr erst über Umwege davon.

Die jahrelange Freundschaft zwischen Darmstadt und Bursa wird wegen des Konflikts um Wahlkampfauftritte von türkischen Spitzenpolitikern in Deutschland auf eine harte Probe gestellt. Die türkische Stadt habe die Städtepartnerschaft ausgesetzt, teilte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Freitag mit und kritisierte dies als "nicht nachvollziehbare Entscheidung".

Über Homepage davon erfahren

Besonders enttäuscht zeigte sich Partsch davon, dass ihm die Verantwortlichen in Bursa das nicht direkt mitgeteilt, sondern die türkische Stadt lediglich eine entsprechende Mitteilung auf ihre eigene Homepage gestellt habe. Darin heißt es, die Stadtverordnetenversammlung habe die Städtepartnerschaft mit den beiden deutschen Städten Darmstadt und Klumbach ausgesetzt. Grund für den Beschluss sei die diplomatische Krise zwischen der Türkei und Deutschland.

"Es gab dazu keine vorherigen Anfragen oder einen Meinungsaustausch, was unter Partnern zu erwarten wäre, auch wenn es derzeit eine von beiden Seiten als kritisch angesehene Konstellation gibt", erklärte der Oberbürgermeister. Gerade dann müsse aber miteinander geredet werden.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bedauerte ebenfalls die Entwicklung. Gerade in schwierigen Zeiten sollten die Kontakte und der Gesprächsfaden nicht abreißen. Hessen stehe weiter zu der Partnerschaft mit der türkischen Region Bursa. Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) hatte sich vor wenigen Tagen noch mit dem Gouverneur der hessischen Partnerprovinz Bursa, Izzettin Küçük, getroffen und danach betont, dass der Dialog trotz deutsch-türkischer Spannungen fortgesetzt werden sollte.

Bursa soll Entscheidung überdenken

Der Darmstädter Oberbürgermeister hob hervor, dass es im vergangenen Jahr mehrere Besuche und Kooperationen zwischen Darmstadt und Bursa gegeben habe. Zudem sei für die nächste Zeit ein Besuch in der Türkei geplant gewesen, um die Beziehungen zu festigen. Er werde daher seinen Amtskollegen "ausdrücklich bitten", die Entscheidung nochmals zu überdenken.

Die westtürkische Stadt Bursa hatte in ihrer Erklärung auch die Völkermordresolution des Bundestages zu den Armeniern im vergangenen Juni sowie die Weigerung Deutschlands angeführt, Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen auszuliefern. Die türkische Regierung macht diese für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

Umstrittene Wahlkampfauftritte

In dem Konflikt um Wahlkampfauftritte türkischer Spitzenpolitiker in Deutschland hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan harsche Kritik an Deutschland und Europa geübt. Nach seinen Nazi-Vergleichen hatte Regierungschef Bouffier betont, Erdogan und seine Regierung seien wegen seiner anhaltenden Beschimpfungen in Hessen nicht willkommen.

Weitere Informationen Was Sie über das Referendum wissen sollten Warum findet das Referendum statt? Wer darf in Hessen wählen? Hier beantwortet hessenschau.de die wichtigsten Fragen. Ende der weiteren Informationen

Am 16. April sollen die Türken über die Verfassungsreform abstimmen, die die Machtbefugnisse von Staatspräsident Erdogan massiv ausweiten würden. In Deutschland lebt mit gut 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken die größte Gruppe in der EU. Von Montag an können wahlberechtigte Türken in Frankfurt über die umstrittene Verfassungsreform abstimmen. Das türkische Generalkonsulat in Frankfurt ist das einzige Wahllokal in Hessen.

Sendung: hr-iNFO, 24.03 2017, 19:00 Uhr