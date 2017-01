Aktuelle Schulausfälle in Hessen

Wo heute in Hessen aufgrund der Wetterlage oder aus anderen Gründen die Schule ausfällt.

Der Unterricht in der Oberwaldschule Grebenhain fällt heute aus.

In der Pestalozzischule in Idstein fällt der Unterricht heute witterungsbedingt aus.

In der Limesschule Idstein findet heute kein Unterricht statt.

Der Unterricht in der IGS Wallrabenstein fällt heute aus.

In der Johann-Christian-Senkenberg-Schule in Runkel fällt der Unterricht heute aus.

In der Johann-Christian-Senkenberg-Schule in Villmar fällt der Unterricht heute aus.

Der Unterricht in der Jakob Mankel Schule in Weilburg entfällt heute.

In der Holderbergschule in Eschenburg-Eibelshausen fällt heute der Unterricht aus.

In der Windbergschule in Freiensteinau fällt heute der Unterricht aus.

Der Unterricht in der IGS Obere Aar Taunusstein fällt heute aus. Für die Grundstufe ist eine Notbetreuung eingerichtet.

Der Unterricht der Schulen im Odenwaldkreis fällt witterungsbedingt heute aus.

In der Grundschule Reifenberg in Schmitten-Niederreifenberg entfällt heute der Unterricht.

In der Lautertalschule in Lautertal-Engelrod fällt heute der Unterricht aus.

In der Jürgen-Schumann-Schule in Schmitten-Arnoldshain entfällt heute der Unterricht.

In der Grundschule am Sommerberg in Weilrod-Riedelbach fällt heute der Unterricht aus.

Der Unterricht in der Wiesbachschule in Grävenwiesbach fällt heute aus. Eine Notbetreuung ist eingerichtet.

In der Grundschule Schlossborn fällt der Unterricht heute aus.

In der Freiherr-vom-Stein-Schule in Herbstein entfällt heute der Unterricht.

In der Äskulapschule in Schlangenbad-Bärstadt fällt der Unterricht heute aus.

Der Unterricht in der Christian-Wirth-Schule in Usingen fällt heute aus. Es gibt eine Notbetreuung bis 13.00 Uhr.