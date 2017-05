Als erster Sender in Europa warnt das hr-fernsehen nun im laufenden Programm automatisch vor extremen Unwettern.

Orkanböen in den Tälern oder ein halber Meter Schnee in nur zwölf Stunden – das sind Beispiele für extreme Unwetter der „Stufe 4“. Als erster Sender in Europa warnt der Hessische Rundfunk nun vor solchen Unwettern umgehend im laufenden Programm des hr-fernsehens. Bisher gibt es die Unwetterwarnungen bereits in den hr-Radioprogrammen, auf hessenschau.de und im hr-text .

Gefahr für Leib und Leben

Im Fernsehen wurden solche Warnungen bislang erst bei nächstmöglicher Gelegenheit gemeldet, etwa in den Nachrichten. Manchmal reicht das aber nicht. Deswegen wird ab sofort bei Warnungen der Stufe 4 (violett auf der Unwetterkarte) oben rechts ein Warnlogo ins laufende Fernsehprogramm eingeblendet, versehen mit einem Hinweis auf die Videotexttafel 888 , auf der die entsprechende Warnung ausführlich nachzulesen ist.

Die Warnungen vor extremen Unwettern werden dabei regional, teilweise sogar lokal herunter gebrochen, denn gerade Unwetter können auf kleine Landstriche oder gar einzelne Orte begrenzt und eine akute Gefahr für „Leib und Leben“ sein. Mit der neuen Einblendung sind Zuschauer des hr-fernsehens ab sofort umgehend über eine mögliche Gefahr informiert.

Warnkriterien des DWD für extreme Unwetterwarnungen