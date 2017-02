Demonstranten vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden am Mittwoch

Demonstranten vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden am Mittwoch Bild © Dunja Sadaqi (hr-iNFO)

In Hessen sind am Mittwoch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Warnstreik getreten. In Wiesbaden demonstrierten sie für ein deutliches Lohn-Plus. Die Folgen des Streiks machen sich hingegen wenig bemerkbar.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die Landesbeschäftigten gingen in Wiesbaden auf die Straße, um für sechs Prozent mehr Geld zu demonstrieren. Die Polizei sprach von 1.800 Teilnehmern, Ver.di von 2.000.

Es war der erste Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. In den Verhandlungen mit dem Land Hessen fordern die Landesbedienstete sechs Prozent mehr Geld, eine erste Verhandlungsrunde war im Januar gescheitert - Innenminister Peter Beuth (CDU) lehnte die Forderungen als zu hoch ab. Nichtsdestotrotz gab sich der Innenminister am Mittwoch positiv gestimmt: "Wir stehen in konstruktiven Gesprächen mit den Gewerkschaften und wir sind zuversichtlich, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen."

Ein Teil des Pflegepersonals der Universitätsklinik Frankfurt wollte am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Die Uniklinik war allerdings nicht bereit, zum aktuellen Stand des Streiks Auskünfte zu geben. Sprecher Christoph Lunkenheimer verwies gegenüber hessenschau.de lediglich auf eine alte Pressemitteilung, in der das Klinikum verspricht, auch bei Streik die Notfallversorgung sicherzustellen. Ärzte beteiligen sich nicht an dem Streik.

Goetheuni: "Läuft alles reibungslos"

Auch Mitarbeiter der Universitäten, der hessischen Straßenmeistereien sowie anderer Landesbehörden waren an dem Ausstand beteiligt. Die direkten Auswirkungen für die breite Öffentlichkeit sind nach ersten Erkenntnissen aber eher gering. Von Seiten der Goethe-Universität in Frankfurt hieß es am Mittwoch, der Streik mache sich nicht bemerkbar: "Es läuft alles reibungslos", sagte ein Sprecher hessenschau.de.

Hessen führt die Tarifverhandlungen für seine rund 45.000 Landesbeschäftigten in Eigenregie, weil es 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgeschert war. Die zweite Gesprächsrunde in Hessen ist für Anfang März vorgesehen.

Zuletzt hatten in Hessen Busfahrer von Privatunternehmen gestreikt. Dieser Tarifkonflikt ist erfolgreich geschlichtet worden. Die Einigung muss aber noch von den Fahrern angenommen werden.