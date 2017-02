Das neue Ernst-May-Viertel soll helfen, die Frankfurter Wohnungsnot zu lindern. Geht es nach Plan, sind in wenigen Jahren 1.850 Wohnungen fertig. Und das ist nur der Anfang - sogar die Autobahn bekommt ein Dach über den Kopf.

Im neuen Ernst-May-Viertel im Frankfurter Nordosten sollen knapp 2.000 Wohnungen entstehen. Darauf hat sich die im Römer (Rathaus) regierende Koalition aus CDU, SPD und Grünen geeinigt, um die Wohnungsnot in der größten Stadt Hessens zu lindern.

In diesem Gebiet soll das Ernst-May-Viertel entstehen Bild © Stadt Frankfurt/hessenschau.de

Der Bebauungsplan für das umstrittene Viertel soll die drei Stadtteile Bornheim, Seckbach und Preungesheim verknüpfen. Der jetzt beschlossene Bau ist die erste von drei Phasen, am Ende sollen bis zu 4.000 Wohnungen in dem neuen Viertel entstehen.

Dafür wollen die Planer teilweise auch die Autobahn 661, die Bornheim von Seckbach trennt, einhausen, und auf ihr eine "Grüne Mitte" entstehen lassen. Allerdings geht aus dem aktuellen Sachstandsbericht hervor, dass das erst in der dritten Phase geplant ist.

Die Autobahn soll überdacht werden

Bis zu sieben Geschosse hoch sollen die Gebäude nun werden. Zwischen 2021 und 2023 soll dieses erste Gebiet fertig werden, berichteten die drei Fraktionschefs am Donnerstag. Das Gesamtprojekt soll bis 2028 abgeschlossen sein. Aber zuerst müssen Gutachten klären, ob und wie das neue Bauland das Stadtklima beeinträchtigt.

Ungeklärt ist auch noch, wie die Einhausung der A 661 finanziert werden soll, die auf einer Länge zwischen 400 Meter und 1300 Meter überdacht werden könnte. Die kürzeste Variante würde 90 Millionen Euro kosten. Die Stadt erwartet eine Beteiligung von Land und Bund.

30 Prozent Sozialwohnungen

Mindestens 30 Prozent der 1850 neuen Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden. Ein Teil der Flächen ist auch für genossenschaftliche und gemeinschaftliche Baugruppen reserviert.

Im sogenannten Innovationsquartier im Bereich Friedberger Landstraße / Südlich Wasserpark soll zuerst mit dem Bauen begonnen werden. Für das Viertel müssen auch Kleingärtner ihre Pachtanlagen an die Stadt abgeben. Dies hat zu Widerstand bei Anwohnern geführt.

Ernst May war zwischen 1925 und 1930 Stadtrat und Dezernent für Städtebau in Frankfurt. In dem von ihm im Jahr 1925 vorgestellten Wohnungsbauentwicklungsprogramm waren Areale zwischen Bornheim und Seckbach als zukünftige Baugebiete ausgewiesen. Nach Angaben der Stadt Frankfurt war es sein Ziel, einerseits für die rasch wachsende Bevölkerungszahl Wohnungen zu schaffen, ohne die Anbindung an Grün- und Freiräume zu vernachlässigen.