Wir haben kein Geld für mehr Lohn, sagt Innenminister Beuth - die Gewerkschaften sagen: Es ist genug Geld in der Landeskasse. Bild © picture-alliance/dpa

Die Tarifverhandlungen für die hessischen Landesbediensteten sind am Freitag ohne Annäherung gestartet. Wer fordert was für wen - und warum? Wie reagiert Innenminister Beuth? Ein Überblick.

Es geht um die Gehälter von rund 45.000 Tarifbeschäftigten des Landes Hessen: Am Freitag begannen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zwischen Gewerkschaften und Innenminister Peter Beuth (CDU). Das Land Hessen führt die Tarifverhandlungen unabhängig vom Bund, weil Hessen 2014 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten ist.

Zum Auftakt der Verhandlungen legten die Gewerkschaften dem Minister in Wiesbaden ihre Forderungen auf den Tisch - der lehnte umgehend ab. Ein eigenes Angebot brachte Beuth nicht mit, er ließ die Verhandlungsführer der Gewerkschaften abblitzen: zu teuer. Es wird entsprechend weitere Verhandlungsrunden geben müssen - aber worum geht es genau? Eine Übersicht:

Was fordern die Gewerkschaften?

Kern der Forderungen der Gewerkschaften ist eine Entgeltsteigerung von sechs Prozent für die Tarifbeschäftigten des Landes Hessen. Hinzu kommt die Forderung, das Auszubildenden- und Praktikantenentgelt um 90 Euro zu erhöhen. Insgesamt geht es den Gewerkschaften auch um eine Angleichung der Einkommen an die private Wirtschaft. Geld dafür sei vorhanden - sagen die Gewerkschafter.

Zudem wollen die Gewerkschaften erreichen, dass der Tarifabschluss auch auf die Beamten im öffentlichen Dienst übertragen wird. Das soll aber nicht Kern der Verhandlungen sein, sondern im Anschluss beredet werden.

Wer sitzt zusammen?

An den Gesprächen beteiligt sind das Innenministerium als Vertreter des Landes Hessen sowie Verhandlungsführer der verschiedenen Gewerkschaften: die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die Lehrergewerkschaft GEW, der Beamtenbund dbb, die IG BAU und die Polizeigewerkschaft GdP.

Was sagt der Innenminister?

Innenminister Peter Beuth (CDU) sagt, die Forderungen der Gewerkschaften seien zu hoch, das Land wäre damit finanziell überfordert. Insgesamt sei mit Mehrkosten von rund einer Milliarde Euro zu rechnen - sollten die Forderungen der Gewerkschaften erfüllt werden. Das sei für das Land "nicht tragbar". Es stünde auch der Schuldenbremse entgegen, an die sich das Land halten müsse.

Was sagen die Gewerkschaften?

Die Gewerkschaften stehen auf dem Standpunkt: Geld ist da, die Landeskasse sei voll, weil die Steuereinnahmen sprudeln. Davon müssten auch die Angestellten im öffentlichen Dienst profitieren - der außerdem vor einem Nachwuchsproblem stehe. Der öffentliche Dienst müsse entsprechend wieder attraktiver werden, um den Fachkräftemangel zu decken.

Die GEW kritisierte insbesondere den Lehrermangel und die hohe Zahl an befristeten Arbeitsverhältnissen im Landesdienst. Es sei nicht tragbar, dass Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sogar Lehrer im Ruhestand zurück in die Klassenzimmer bitten will. Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei sagte, Hessens Beamte würden von der Landesregierung bei der Besoldung kurz gehalten.

Wie geht es weiter?

Dass bei den Verhandlungen nicht sofort Einigkeit herrscht, liegt in der Natur von Tarifauseinandersetzungen und führt zu neuen Verhandlungsrunden.

Der Termin für die zweite Runde steht bereits: Am 2. und 3. März werden die Gespräche in Dietzenbach fortgesetzt. Dann wird erwartet, dass auch Innenminister Beuth Vorschläge zur Einigung mitbringt.