Autokorso in Frankfurt : "Erdogan weghupen" - Solidarität mit Deniz Yücel

Wachsende Solidarität mit dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel: Unterstützer haben am Dienstag mit einem Autokorso in Frankfurt die Freilassung des gebürtigen Flörsheimers gefordert. [mehr]