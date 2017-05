So umfahren Sie am Wochenende die vollgesperrte A3

So umfahren Sie am Wochenende die vollgesperrte A3 Bild © hessenschau.de

Hessens Brücken bröckeln, auch an der A3 zwischen Offenbach und Obertshausen. Wegen Sanierungsarbeiten geht dort auf der Autobahn am Wochenende 20 Stunden lang gar nichts. So umfahren Sie die Baustelle am besten.

Die marode Brücke "Feldschneise", die zwischen den Anschlüssen Offenbach und Obertshausen nahe Heusenstamm über die A3 führt, wird abgerissen und mit einem Neubau auch breiter.

Roden, Kabel verlegen, Amphibien schützen - diese Vorbereitungen liefen bereits. Nun wird es ernst. Am Wochenende wird die vielbefahrene Autobahn in dem Abschnitt für rund 20 Stunden wegen der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Das gilt in der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 12 Uhr, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte.

Großräumige Umleitungen

Diese Umleitungen werden empfohlen:

aus Richtung Nürnberg über die A6 bis Mannheim und weiter über die A5 bis zum Frankfurter Kreuz

in Richtung Köln ab dem Seligenstädter Dreieck über die A45/A4 bis zum Gambacher Kreuz und von dort weiter auf der A5 Richtung Frankfurt

aus Richtung Köln/Frankfurt vor dem Frankfurter Kreuz (A3/A5) über die A5 in Richtung Basel sowie in Richtung Kassel/Hanau (A5/A45)

Außerdem gibt es eine lokale Umleitung in Richtung Köln ab der A3-Anschlussstelle Hanau über die B45 bis zur Anschlussstelle Dudenhofen, über die K174, die B459 und die A661-Anschlussstelle Neu-Isenburg zum Offenbacher Kreuz (A3)

außerdem die lokale Umleitung in Richtung Würzburg vom Offenbacher Kreuz (A3) über die A661-Anschlussstelle Dreieich, die L3317, die K174 (bei Dietzenbach) und die L3121 (bei Rodgau) bis zur Anschlussstelle Seligenstadt (A3)

Insgesamt zehn Bagger reißen die Brücke ab, die 1957 erbaut wurde. Sie weist nicht nur altersbedingte Schäden auf, sie ist auch zu eng. "Die äußeren Brückenstützen sind momentan sehr dicht an der Fahrbahn", sagt Suzanne Braake, Sprecherin von Hessen Mobil. Das werde geändert. "Damit können auch die Leitplanken effektiver wirken."

Auch nach der Vollsperrung von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag gehen die Bauarbeiten weiter. Umleitungen seien dann aber nicht mehr notwendig, so Hessen Mobil. Die Fahrspuren werden verengt, bleiben aber befahrbar. Im März 2018 soll die neue Brücke fertig sein.