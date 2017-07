Eine statt zwei Spuren auf der A66? Das bedeutet Stau. Damit er im Berufsverkehr nicht so schlimm ausfällt, regelt Hessen Mobil die Baustelle für die neue Salzbachtalbrücke in Wiesbaden mit wechselnder Fahrspur.

Der Bau der neuen Salzbachtalbrücke in Wiesbaden-Biebrich soll an diesem Freitagmorgen beginnen. Die Autofahrer müssen sich dort auf stockenden Verkehr oder Stau einrichten. An einem normalen Werktag überqueren mehr als 80.000 Fahrzeuge die Brücke, selbst in der Ferienzeit sind es noch mehr als 70.000 Autos und Lastwagen.

Vormittags nach Frankfurt, nachmittags in den Rheingau

Hessen Mobil, die Verkehrsbehörde des Landes, richtet an der Baustelle eine Wechselverkehrsführung ein. Das bedeutet: Weil statt bislang insgesamt vier nur noch drei Fahrspuren zur Verfügung stehen, wechselt die Fahrtrichtung auf der mittleren Spur täglich zweimal im Sinne des Berufsverkehrs.

Weitere Informationen Salzbachtalbrücke Die Brücke in Wiesbaden-Biebrich führt die A66 über den Salzbach und die Eisenbahngleise der rechten Rheinstrecke und der Taunusbahn. Für viele Berufspendler aus dem Rheingau ist sie der wichtigste Zubringer nach Wiesbaden und Frankfurt. Die 1963 errichtete Brücke ist marode und soll bis 2022 durch einen Neubau ersetzt werden. Ende der weiteren Informationen

Wie Hessen Mobil mitteilt, führen fortan zwischen 22.30 und 13.45 Uhr zwei Fahrspuren in Richtung Osten nach Wiesbaden und Frankfurt und nur eine nach Westen in den Rheingau. Zwischen 14.15 und 22 Uhr, wenn tausende Menschen mit Arbeitsplatz in Wiesbaden, Frankfurt und Umgebung wieder nach Hause fahren, wird der Verkehr umgekehrt geführt.

In den zwischen diesen Phasen liegenden 30 Minuten wird die Verkehrsführung geändert. Die Infotafeln an den Autobahnbrücken sollen frühzeitig auf die jeweils geltende Fahrtrichtung hinweisen.

Vier Fahrspuren können nicht beibehalten werden

Das Handbuch zum Baustellenmanagement des Landes trägt Hessen Mobil eigentlich auf, auch in Baustellen die vorhandenen Fahrspuren beizubehalten, um die Staus möglichst kurz zu halten oder zu vermeiden. Ein Gutachten ergab nach Auskunft der Behörde jedoch, dass der Zustand der Salzbachtalbrücke es nicht zuließe, insgesamt vier Fahrstreifen über eine Brückenhälfte zu führen: "Die Tragfähigkeit einer Brückenhälfte lässt nur noch eine Verkehrsführung im Gegenverkehr zu, bei der der Schwerverkehr nicht die Randbereiche des Brückenbauwerks befährt."

In fünf Jahren soll laut Planung die rund 80 Millionen teure neue Salzbachtalbrücke stehen: fit für die Zukunft, die mutmaßlich noch mehr Autos bringt. Schließlich soll die A66 zwischen Schiersteiner Kreuz und Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim sechsspurig ausgebaut werden.

Eine weitere Großbaustelle auf dieser Autobahn: Im September will Hessen Mobil mit der Sanierung des Wiesbadener Kreuzes (A66 und A3) beginnen. Die Zukunft bringt also auch mehr Staus.

Sendung: hr1, Start, 28.07.2017, 7 Uhr